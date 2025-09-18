Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Régiós nőszövetségi konferencia UzonbanEgymás hite által töltekezni

2025. szeptember 18., csütörtök, Közélet

Uzon református temploma adott otthont a hét végén a Székelyföldi Régiós Nőszövetségi Konferenciának, a Légy hű mindhalálig és neked adom az életnek koronáját (Jel. 2,11) igét jelmondatául választó rendezvényen mintegy ötszázan vettek részt a Sepsi, az Erdővidéki, a Kézdi-orbaiszéki, valamint a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye gyülekezeteiből.

    Demeter Virág Katalin felvételei

Zsúfolásig megtelt az uzoni református templom szombat délelőtt a régiós konferenciára érkező hölgyekkel, asszonyokkal, akik közül nagyon sokan tájegységük gyönyörű népviseleteit öltötték magukra az ünnepi alkalomra. Az egyházmegyék nőszövetségi zászlóinak bevonulását követően Bukovinszky-Csáki Tünde marosvásárhelyi lelkipásztor hirdetett igét a Jelenések könyve 2,10 alapján. Emlékeztetett, nem érdemből kapunk semmit, bármi, ami a birtokunkban, a környezetünkben van, az egyedül Isten ajándéka. „Ő nem minket mérlegel, hogy megérdemeljük-e vagy sem, hanem azt keresi, hogy a hűséget és a hitet használjuk-e. A hűség és a hit az Isten ajándéka” – emelte ki. Megjegyezte, a „légy hű azt is jelenti, hogy az Istennel való kapcsolatodban minden lehetsz”, de azt is, hogy nem feledjük: az Úr megy előttünk, ő a mi várunk, a mi védelmezőnk. Ha pedig rácsodálkozunk mindarra, amit nekünk ajándékozott, onnantól kezdve az Isten ajándéka munkálkodni kezd bennünk – mondotta. „Ne mi akarjunk elsősorban hűek lenni, hanem engedjük, hogy a nekünk ajándékozott Jézus Krisztus, aki életét adta értünk, ő töltse meg a szívünket önmagával” – összegzett igehirdetésében. 

Sógor Erzsébet Gyöngyi, a székelyföldi régió nőszövetségének elnöke köszöntőjében meggyőződésének adott hangot, hogy a találkozóra érkezők lelkiekben gyarapodva, örömökkel térnek majd haza. S hogy ne csak egymás mellett ülő asszonyokként, hanem valódi gyülekezetként éljék meg a rendezvényt, arra kérte a résztvevőket, mondják el, beszéljék meg a mellettük ülőkkel, mi az a legértékesebb dolog, amit a találkozó napján otthon kellett hagyniuk. Kérése rögtön viszonzásra talált, néhány perc múlva pedig már egymásra mosolygó hölgyekhez, asszonyokhoz szólhatott. A számbavételkor egyebek közt az is kiderült, hogy négy egyházmegyéből mintegy félezeren jelentkeztek és érkeztek az uzoni református templomba.

A Sepsi Református Egyházmegye nevében Dénes Előd esperes köszöntötte a gyülekezetet egy, a Zsoltárok könyvéből vett igével, kiemelve a templom szeretetét és az Isten színe előtt való megállás örömét. „Kiválasztott minket az Úr arra, hogy vele találkozzunk az ő otthonában. Kiválasztott titeket édesanyaként, feleségként, nagymamaként, hogy a család életét szebbé, jobbá tegyétek, és kiválasztott titeket, mert ti vagytok a többségben egy gyülekezet életében is, akik imádkoztok, szolgáltok, akik jót tesztek” – szólt a konferencia résztvevőihez. Köszönetet mondott ugyanakkor a házigazda gyülekezetnek, a szervezőknek és helybélieknek, hogy vállalták a régiós nőszövetségi konferencia megszervezését, lebonyolítását.

Bordás Enikő polgármester köszöntőjében üdvözölte, hogy Uzont választották a Székelyföldi Régiós Nőszövetségi Konferencia helyszínéül. Kiemelte, az Uzonban élőknek fontos a hagyományok, kultúrájuk és vallásuk megélése, továbbadása a következő nemzedék számára. Rámutatott, a nőszövetségek olyan aktív közösségek, melyek az összefogást, a szervezettséget, a gondoskodást képviselik, településeiken pedig nagyban hozzájárulnak a szellemi és kulturális élet fejlesztéséhez, a hagyományok megőrzéséhez, továbbörökítéséhez.

 

 

A mi ismertetőjelünk a szeretet kell legyen – emelte ki köszöntőjében a nők hivatása kapcsán az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke, Tőkés Tünde. „A ránk bízottakat szeretettel gondozni, szolgálatainkat lélekből, lelkesen végezni – ez az egyik legfontosabb feladatunk akár a családban, akár a gyülekezetben, akár az egyházmegyében, egyházkerületben” – mondotta. Azt kívánta a nőszövetségi csoportoknak, hogy mindig Jézus Krisztus nevében, együtt, imára kulcsolt kézzel, az Ő megújító erejével tudjanak szolgálni, és köszönetet mondott kitartásukért, szeretetükért, „hogy Isten nagy parancsának naponta eleget tudnak tenni”.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke, Nagy Éva a rendezvény közösségépítő, kapcsolatteremtő jellegét méltatta, és kijelentette: „ebben a rohanó, zaklatott világban tőlünk, a ma keresztényeitől is függ, hogy milyen lesz a jövője a következő nemzedékünknek”.

A házigazda gyülekezet lelkipásztora, Ungvári Barna András örömmel nyugtázta, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége az uzoniak után 173 évvel ugyanazt az igét választotta vezérigének, amit 1852-ben felírtak templomuk szószékéhez: „Légy hív mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját”. 

A konferencia szünetében kiscsoportos beszélgetésekre került sor a templom szomszédságában, a helyi asszonyoknak köszönhetően változatos süteményekkel, kürtőskaláccsal, kávéval, vízzel kínálták a vendégeket, akik helyi kézműves portékákból is választhattak, vásárolhattak. 

A rendezvény folytatásaként Sógor Erzsébet Gyöngyi tartott előadást, az uzoni templomot és a gyülekezetet Ungvári Barna András mutatta be a résztvevőknek, a találkozásért pedig Ungvári Éva, a Sepsi Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöke adott hálát. A régiós nőszövetségi konferencián közreműködött a Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom Messzehangzó együttese, az élményekben gazdag közösségépítő napot pedig közös ebéddel zárták.

Szerző: Demeter Virág Katalin Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-18
