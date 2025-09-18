Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Baróton visszaesőben a gyermekvállalási kedv

2025. szeptember 18., csütörtök, Közélet

A baróti szülészeten az év első nyolc hónapjában nem változott a már évek óta megszokott helyzet, így idén is várhatóan nagyjából 60 újszülött fog napvilágot látni az intézmény falain belül – tudtuk meg dr. Huszár Hajnalka szülész-nőgyógyász orvostól.

    A baróti kórház szülészeti osztálya. A szerző archív felvétele

Ez a szám nagyobb is lehetne, de a szülési kedv érezhetően visszaesőben van Barót vidékén,  ami véleménye szerint elsősorban a vidék gazdasági állapotának tudható be: a fiatalok kétszer is meggondolják, vállaljanak-e gyermeket – mondotta az orvos. Az első gyermek után nagyon sok nő kéri fogamzásgátló spirál felhelyezését vagy folyamodik más fogamzásgátló eszközhöz. És ez nem csak a magyarokra jellemző – tette hozzá.

A probléma igen sokrétű, hozzátartozik a családorvoshiány is, hiszen a terhesség ideje alatti megfelelő orvosi ellátás nélkülözése vagy nehézkessége nem hat ösztönzőleg senkire – véli Huszár Hajnalka. Mint ismeretes, Baróton jelenleg csupán két családorvosi rendelő működik, összesen mintegy 8500 embert ellátva.

Érdekességként fűzte hozzá az orvos, hogy amire valószínűleg aligha gondolnánk, de az idei romániai elnökválasztási kampányban tett pozitív ígéretek hatására megugrott Erdővidéken a gyermekvállalási kedv, így jövő év februárjában a baróti szülészeten is az átlagosnál több szülésre számítanak – mondta.

„A nehezebb eseteket továbbküldjük, nem várjuk meg, amíg komplikáció adódik, hiszen egy szülés esetében két ember életéről van szó, de egyébként mindenkit szeretettel fogadunk és a legjobb tudásunk szerint ellátunk a baróti szülészeten”– összegezte a doktornő.

Szerző: Böjte Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-18
