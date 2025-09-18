A Baróti Szabó Dávid Középiskola diákjai kiválóan szerepeltek az érettségin, és az újonnan ­érkezett diákok képességvizsgán elért eredménye is reménykeltően jó évfolyammal kecsegtet. A jó hírek mellé kevésbé jók is társulnak: továbbra is késik az új épületbe költözés, a kor­mányintézkedések pedig a tanárok és az intézmény életét nehezítik.

Derzsi-Ráduly Kázmér igazgató örömmel nyugtázta a jó év végi eredményeket és gratulált az idén végzett diákoknak, valamint tanáraiknak. Érettségi vizsgára hatvanhárman álltak, ötvenegyen sikeresen vették az akadályokat, ami azt jelenti, szinte 81 százalékuk kapott oklevelet.

A sikerben szerepe volt annak, hogy a vizsgázók nem a román anyanyelvűek tételeit kapták, valamint annak is, hogy a ROSE (Romanian Secondary Education) program keretében kétszer is táboroztathatták a diákokat, s ott az érettségi tantárgyakra hangsúlyt fektetve készültek a megmérettetésre – vélte az intézményvezető. „Elért eredményünk a technológiai líceumok közt jó, sőt, magas teljesítményt jelez, úgyhogy ezzel elégedett vagyok, és reméljük, hogy lesznek még ilyen éveink. Fontos, hogy a tanulók ügyhöz való hozzáállása továbbra is olyan legyen, mint a mostaniaknak volt” – mondotta.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is két elméleti líceumi osztály (társadalomtudományok és természettudományok), szaklíceumi osztály (környezetvédelmi technikus) és két szakiskolai osztály indul (autószerelői, valamint egy kétprofilos, azaz a diákok fele szállodai dolgozó, fele állattenyésztési szakon tanul). Az elméleti líceumi osztályok – rég nem volt ilyen – mind beteltek, ráadásul olyan diákokkal, akik a képességvizsgákon nagyon jól szerepeltek.

Az épületek régiek, de próbálják folyamatosan karbantartani, korszerűbb bútorzattal és felszerelésekkel ellátni, hogy a tanulási körülményekre ne lehessen sok panasz. Minden osztálynak van hova mennie, de nagyon várják már, hogy az új épületet átvehessék, hiszen annak építése már közel negyvenéves történet, jó lenne végre lezárni.

„Minden évben várjuk, hogy költözhessünk, s minden ősszel szólnak, hogy éppen nem aktuális. Régebb mondta a polgármester, hogy szeptemberben szerette volna nekünk átadni az új épületet, s fogott volna a régi, az általános iskolának szánt felújításába. Ebből már nem lesz semmi. Hivatalos értesítést nem kaptam, de azt hallom, talán október végén, talán év végén átköltözhetnénk. Tanév közben nem tartom megvalósíthatónak – nem csak arról van szó, hogy felállunk, átmegyünk és az új épület padjaiba beülünk –, de úgy gondolom, megfelelő szervezéssel és segítséggel a vakációs időszakban megvalósítható lesz az áttelepülés” – nyilatkozta az igazgató.

A kormányintézkedések a Baróti Szabó Dávid Középiskolát is kellemetlenül érintették. A normanövekedés késői bejelentése miatt címzetes tanároknak további két órát kellett adni, ami hatással volt a már meghirdetett katedrákra és órákra is. Végül aránylag szerencsésen sikerült intézni a felmerülő kérdéseket, mindössze két tanárnak kellett katedrakiegészítést kérnie a tanfelügyelőségtől más intézményben. Ez megnehezíti a tanárok életét (heti legalább egy alkalommal ingázniuk kell), de a középiskolában az ügyintézést is, mivel az órarendkészítésnél tekintettel kell lenniük ezeknek a kollégáknak a helyzetére. Az igazgatónak sem lesz könnyebb: heti tizenkét órát kell tartania, közben intézményt vezet és gyűlésekbe jár úgy, hogy nincs kinek átadni egyes feladatokat, hiszen az erdővidéki középiskolának tanulói létszáma alapján nem jár aligazgató.