Az Erdélyi Vitézi Rend (EVR) Kézdiszéki Székkapitánysága a hét végén a céhes városban tartotta kihelyezett állományülését, melyen a rend kézdiszéki tagjai mellett Székely Zsolt, az EVR főkapitánya, Benedek Farkas Péter, az EVR főszéktartója és Ilyés Levente, Háromszék törzskapitánya is jelen volt. Az EVR Kézdiszéki Hadnagysága 2020-ban alakult meg, majd 2024-ben kapitányság lett Beke Ernő vezetése alatt.

Az ülésen Beke Ernő székkapitány, miután beszámolt az EVR Kézdiszéki Székkapitánysága idei tevékenységéről, bejelentette: a Vitézi Rend eredeti kódexét, annak a 75 éves életkor betöltésére vontakozó előírását betartva, lemond székkapitányi tisztségéről.

Székely Zsolt főkapitány tudomásul vette Beke Ernő rendtársa döntését, méltatva, hogy Beke Ernő évek óta példamutató módon vezette az EVR kézdiszéki állományát. Tevékenységét a pontosság, a lelkiismeretesség és a következetesség jellemezte – hangsúlyozta a rend főkapitánya, s azt is elmondta, hogy Beke Ernő továbbra is a rend kötelékében marad mint tiszteletbeli székkapitány.

A főkapitány ezt követően az Esztelneken élő rang­idős Baricz-Jakab István nemzetes hadnagynak adta át Kézdiszék vitézi zászlóját, és közölte, hogy rá bízza a kézdiszéki állomány székkapitányi teendőit.

Baricz-Jakab István hadnagy – aki Jakab Imre nagyapja után lett a rend tagja 2014. május 7-én – rendkívül aktív szerepet vállalt az utóbbi esztendőkben az EVR tevékenységében, hiszen neki köszönhető az Esztelnektől tizenhárom kilométerre lévő Borzik-tetőn álló három kopjafa, melyeket az EVR Kézdiszéki Székkapitánysága az első és második világháborúban ott elesett honvédkatonák, boldog Rupert Mayer (1876–1945) német jezsuita pap és tiszteletreméltó Márton Áron püspök (1896–1980) emlékére állított. Baricz-Jakab Istvánt érdemei elismeréseként 2023-ban a rend őrmesterévé, 2024-ben pedig a rend hadnagyává léptették elő és számos kitüntetést, díszoklevelet is kapott.