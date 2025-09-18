Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elkészült a kiskászoni új iskolaépület

2025. szeptember 18., csütörtök, Közélet

2023 augusztusában adtunk hírt arról, hogy leállt a kiskászoni új óvoda és iskola építése, miután a kivitelező kőhalmi cég csődöt jelentett. Az építkezést egy háromszéki cég fejezte be, az épület – amely közösségi teremmel is rendelkezik – nemrég elkészült, hivatalos átadása az ősz folyamán várható.

  • A tornácos épület beilleszkedik a faluképbe. A szerző felvétele
A Kézdiszentlélekhez tartozó Kiskászon azon kevés felső-háromszéki település egyike, ahol az utóbbi években új iskola építésébe kezdtek, amit be is fejeztek. 

Balogh Tibor, Kézdiszentlélek polgármestere elmondta: a kiskászoni elemi iskola és óvoda régi épületét 2021-ben lebontották, miután az önkormányzat egy sikeres pályázat révén kormánytámogatáshoz jutott. „A régi épületet nem lehetett megmenteni. 2008-ban olyan állapotba kerültek az iskola nyílászzárói, hogy muszáj volt kicserélni azokat. Akkor vált egyértelművé, hogy a régi épületet nincs miért toldozni-foldozni, mert a faanyag állapota nagyon rossz. Tudni kell, hogy az ingatlan nem hanyagság miatt került olyan állapotba, amilyenbe: a kézdiszentléleki Porondon lebontott római katolikus felekezeti iskola és művelődési otthon faanyagából építették fel, tehát újrahasznosított anyagból készült” – magyarázta Balogh Tibor.

Így született meg az elképzelés, hogy új épületet húzzanak fel, ezt egy akkori kormányprogramból finanszírozni is tudták. „Az volt a koncepció, hogy helyben legyen egy óvodánk és egy iskolánk, ugyanakkor az épületben helyet kapjon egy olyan nagyobb terem is, ami lehetővé teszi kisebb rendezvények – kicsengetés vagy keresztelő stb. – lebonyolítását. Ugyan a terem valamivel kisebb lett, mint amilyet szerettem volna, de szerintem a célnak kitűnő” – mondotta a községvezető, hozzátéve: konyhával is ellátják a közösségi termet. 

Az is szerencsés helyzetet teremtett, hogy időközben egy új templom is felépült a környék egyik legkisebb lélekszámú településén. „A templom hátsó fertályában lévő szobákban kapott helyet ideiglenesen mind az óvoda, mind az iskola, de hamarosan az új épületbe költözhetnek. Pár apróság beszerzése még hátravan, utána megtartjuk a hivatalos átadást is” –  mondta Balogh Tibor, hozzátéve, hogy a napokban elkészült az intézmény utcára néző kerítése is.

