Jövő tavasszal kezdődhet a stabilizálódás

Ha a kormány a kiadások csökkentésére összpontosít és nem kényszerül további adóemelésekre, akkor jövő tavasszal várhatóan megmutatkoznak a pénzügyi-gazdasági stabilizálódás első jelei, az év második felében pedig növekedési pályára állhat a gazdaság – jelentette ki kedd este Ilie Bolojan.

A miniszterelnök az Antena 3-nak nyilatkozva elismerte, hogy a megszorító intézkedések rövid távon lassítják a gazdasági növekedést, de jövőre az infláció tavaszra várható csökkenése után megfordulhat ez a trend. Megjegyezte: felelőtlenség lenne a részéről azt ígérni, hogy jövőre már csökkenni fognak bizonyos adók.

Bolojan szerint a kormány azon dolgozik, hogy egészséges alapokra helyezze a gazdaságot, és ügyelnie kell arra, hogy ne ismételje meg a múltban elkövetett hibákat. Azt nem zárta ki, hogy ha „a dolgok jól alakulnak”, akkor lehet majd adókat csökkenteni vagy különféle kedvezményeket bevezetni, de szerinte az ország éppen azért került ebbe a helyzetbe, mert az előző kormányok túlzásba vitték a kivételezéseket.

Ami az idei évet illeti, Bolojan szerint Románia nem tudja 8 százalék alatti költségvetési hiánnyal zárni az esztendőt, a jelenlegi deficit magasabb az év elején és az év közepén prognosztizáltnál. A miniszterelnök elmondta: a hivatalba lépésekor szembesült azzal, hogy a kormányra több olyan kiadás is vár, amit az előző kormány nem foglalt be az idei költségvetésbe. Szerinte a hiány két okból nem fog 8 százalék alá mérséklődni ebben az évben: egyrészt az eddigi deficitcsökkentő intézkedések csak 2025 utolsó négy hónapjában vagy jövő év január elsejétől fejtik ki hatásukat, másrészt olyan beruházások vannak folyamatban, amelyek finanszírozását nem lehet leállítani.

A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a múlt év végén a hiány 9,4 százalékos volt, és a hivatalba lépésekor is meghaladta a 9 százalékot. Ezt azzal magyarázta, hogy hiába hozott az előző kormány a múlt év végén több megszorító intézkedést, a tavaly márciustól, júniustól vagy akár szeptembertől érvénybe lépő bér- és nyugdíj­emelések idén egész évben éreztetik hatásukat. Így ahelyett, hogy a becsléseknek megfelelően 5 százalékkal csökkentek volna, 10 százalékkal nőttek az első félévben a közalkalmazotti bérköltségek – magyarázta.

Az Európai Unió tagállamai közül egyébként Romániában volt a legmagasabb az éves infláció augusztusban: az Eurostat tegnap közölt adatai szerint az EU-ban múlt hónapban az éves infláció 2,4 százalékon, az euróövezetben 2 százalékon stagnált, Romániában pedig elérte a 8,5 százalékot. Az Országos Statisztikai Intézetnek (INS) az Eurostatétól eltérő módszerekkel kiszámolt adatai szerint augusztusban a júliusi 7,4 százalékról 9,9 százalékra nőtt az éves infláció Romániában. A Román Nemzeti Bank (BNR) kormányzója, Mugur Isărescu augusztusban kijelentette, hogy az infláció szeptemberben 9,6–9,7 százalékon tetőzik, és az év végéig valószínűleg 9 százalék fölött marad. A jegybank jelentése szerint az infláció a korábban előrejelzett 4,6 százalék helyett 8,8 százalékra, „valószínűleg 9 százalék fölé” nő 2025 végére. A BNR ugyanakkor arra számít, hogy az infláció 2026 végére 3 százalékra csökken a korábbi jelentésben szereplő 3,4 százalék helyett.