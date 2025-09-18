Georgescu Trumphoz hasonlítja magát

A Donald Trump amerikai elnök elleni 2016-os dokumentum másolatának nevezte tegnap Călin Georgescu az ellene szóló vádiratot. A volt elnökjelölt arra reagált, hogy a legfőbb ügyészség kedden bíróság elé állította az alkotmányos rend megdöntésére tett kísérlet miatt.

Georgescu elmondta, hogy az ügyészek ugyanazokat a vádakat hozzák fel ellene, mint amilyenekkel annak idején Trump szembesült, csak a szereplők cserélődtek ki. „És ahogy Trump elnök esetében is kiderült az igazság, az én esetemben is ki fog derülni” – jelentette ki a sajtónak, amikor a hatósági felügyelet előírásainak eleget téve jelentkezett az Ilfov megyei rendőrségen.

A volt elnökjelölt nem kívánt válaszolni az újságírók kérdéseire, ehelyett a médiának a „globalista-sorosista oligarchiáról” beszélt, amelyik „golyóként használja az igazságszolgáltatást”, illetve kitért a múlt héten meggyilkolt Charlie Kirk konzervatív politikai aktivistára, akit mártírnak nevezett. „Azt akarom, hogy Románia azzá váljon, amit megérdemel, nevezetesen (...) az európai döntéshozatal központjává, ne a szolgalelkűek perifériájává” – jelentette ki.

Kedden az alkotmányos rend megdöntésének kísérletében való bűnrészesség és hamis információk közlése vádjával bíróság elé állította a legfőbb ügyészség Călin Georgescut. Ugyanebben az ügyben bíróság elé állították Horaţiu Potrát és zsoldoscsapatának húsz tagját is, akiket többek között az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével, a fegyvertartás szabályainak megsértésével és robbanóanyaggal való visszaéléssel vádolnak. Az ügyészek szerint Horaţiu Potra és zsoldoscsapata a múlt év végi elnökválasztás érvénytelenítése után megpróbált beszivárogni az utcai tüntetésekbe, hogy káoszt teremtsen. A tervet Călin Georgescu és közeli ismerősei dolgozták ki közvetlenül az elnökválasztás érvénytelenítése után a ciolpani-i farmon szervezett titkos találkozón – állítja a vádhatóság.