Hírsaláta

2025. szeptember 18., csütörtök, Belföld

ÖNKÉNTESEN KATONÁSKODHATNAK. A romániaiak csaknem háromnegyede támogatná az önkéntes katonai szolgálat bevezetését – derül ki az INSCOP közvélemény-kutató intézet friss felméréséből.

    Fotó: Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania

E szerint a megkérdezettek 74,2 százaléka jó véleménnyel van az önkéntes katonai szolgálat bevezetéséről, de az arány csökkent a júliusi 79,4 százalékhoz képest. 20,7 százalék nem értene egyet az intézkedéssel (júliusban még 15,1 százalék volt ez az arány), 5,1 százalék nem válaszolt a kérdésre. Az intézkedést a férfiak 76 és a nők 72 százaléka támogatná, továbbá a 30 éven aluliak 76 százaléka, a 30 és 44 év közöttiek 77 százaléka, a 45 és 59 év közöttiek 67 százaléka, valamint a 60 éven felüliek 78 százaléka. (Agerpres)

SEMMISSÉGI FOLYAMODVÁNNYAL SZABADULT. Elrendelte tegnap a legfelsőbb bíróság az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) volt elnökére, Lucian Duţăre 2022-ben korrupciós vádak miatt kiszabott hatéves börtönbüntetés végrehajtásának felfüggesztését. Duţăt az általa benyújtott semmisségi folyamodvány elbírálásáig kiengedik a börtönből. A CNAS egykori vezetője elleni jogerős ítéletet kimondó két bírónőt, Daniela Panioglut és Alina Nadia Guluţanut 2022 decemberében kizárta a bírói karból a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM), mivel az ítélet indoklásában azt írták, hogy két Konstanca megyei ügyész megpróbált segíteni Duţănak megszabadulni a vádaktól. Később a legfelsőbb bíróság érvénytelenítette a CSM határozatát. Lucian Duţă ellen 2018 decemberében emelt vádat a korrupcióellenes ügyészség (DNA). A vádhatóság szerint 2010 és 2012 között a CNAS vezetőjeként 10 százalékos részesedést kért két informatikai cég képviselőjétől minden olyan szerződés értékéből, amelyeket ezekkel a vállalatokkal kötött az intézmény. Lucian Duţă összesen 6 300 000 euróhoz jutott ily módon, amelyből 5 500 000 eurót banki átutalással, 800 000 eurót készpénzben kapott meg. Az átutalásokat egy Karib-tengeri szigeten bejegyzett, svájci számlákkal rendelkező cég bevételezte. (Agerpres)

