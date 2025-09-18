Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Székelyföld autonómiájának napja

2025. szeptember 18., csütörtök, Belföld

Október 26-a Székelyföld autonómiájának napja, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) ünnepi megemlékezésre szólítja Székelyföld lakosságát.

    Fotó: Albert Levente

Felhívásában Izsák Balázs, a SZNT elnöke kifejti, miért kell emléknapot szentelni a nem létező autonómiának: „Székelyföld autonómiája egy élő, létező valóság a székelység történeti tudatában, egy élő, létező valóság minden közös törekvésünkben, a közös jövőképben. Ez a székely közösség közös célja, ez az, amely minden cselekvésünkben egyesít bennünket.” Székelyföld autonómiájának napján közös imádkozásra kerül sor a templomokban, a vasárnapi istentiszteleteken, szentmiséken, 17.30-kor pedig „lobbanjanak fel egész Székelyföldön a béke és a szabadság lángjai”.

