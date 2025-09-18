Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Halasztották a döntést

2025. szeptember 18., csütörtök, Belföld

A kormánykoalíciós pártok vezetőinek tegnapi ülésén elhalasztották az alapélelmiszerek árrésstopjának kivezetéséről szóló döntést – közölte a Digi 24 hírcsatorna politikai forrásokra hivatkozva.

  • Florin Barbu. Fotó: Radu Tuta / Agerpres
Mint ismert, Ilie Bolojan kormányfő nem szeretné meghosszabbítani októbertől az árrésstopot, a Szociáldemokrata Párt (PSD) azonban jövő március végéig érvényben tartaná. Florin Barbu mezőgazdasági miniszter tegnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, decemberre közel 15 százalékra nő az infláció, ha a kormány október elsejétől megszünteti az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását. Közölte, amennyiben az intézkedést a kormány nem hosszabbítja meg, akkor a PSD törvénytervezetet nyújt be a meghosszabbításáról a parlamentbe.

