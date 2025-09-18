Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Moszkva cáfol

2025. szeptember 18., csütörtök, Belföld

Nem felelnek meg a valóságnak Alex Florenţa román legfőbb ügyésznek azok az állításai, amelyek szerint Oroszország beavatkozott a romániai elnökválasztásba – jelentette ki kedd este a Kreml szóvivője.

  Dmitrij Peszkov. Fotó: kremlin.ru
Dmitrij Peszkov az orosz RBC televíziónak nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy korábban Washington is az amerikai választások befolyásolásával és destabilizációs kísérletekkel vádolta meg Oroszországot. „Aztán maguk is felismerték, hogy ez nem így történt. Ugyanez a helyzet Romániával is!” – jelentette ki a szóvivő.

