Hat sprintfutamos hétvégét rendeznek a jövő évben is a Forma–1-es autós gyorsasági világbajnokságban – jelentette be a sorozatot irányító szervezet és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA). A közlemény szerint a hatból három állomáson első alkalommal szerveznek majd rövid, nagyjából 100 kilométeres versenytávú viadalt.

A 2026-os szezon rajtja előtt átfogó szabályváltoztatásokra és a motorokra vonatkozó előírások módosítására is sor kerül, ez lesz a hatodik idény, amelyben szerepet kapnak a sprintfutamos hétvégék. Az első ilyen forduló Sanghajban lesz, majd Miami következik, ezen a két helyszínen sorozatban harmadszor rendeznek rövid távú versenyt. Silverstone-ban 2021 után lesz ismét sprint, Montreal, Zandvoort és Szingapúr pedig először ad majd otthont ilyen viadalnak. A lebonyolítás nem változik, azaz pénteken a szabadedzés után kerül sor a sprintkvalifikációra, szombaton pedig a sprintfutamot, majd az időmérő edzést szervezik meg, a nagydíjat vasárnap bonyolítják le.

Az F1 közölte, a sprintfutamos hétvégék televíziós nézettsége tavaly átlagosan 10 százalékkal volt nagyobb, mint a hagyományos lebonyolítású fordulóké. „A 2026-os idény a szabályok új korszakát nyitja meg, a három új sprinthelyszín pedig csak fokozza a pályán zajló drámát. Köszönöm a Nemzetközi Automobil Szövetségnek, az összes promóternek, partnereinknek, sportbíróknak, önkénteseknek, valamint a helyi egyesületeknek, hogy továbbra is nagy sikerré teszik a sprintet, és mindannyian alig várjuk, hogy még több hihetetlen versenyt és izgalmat nyújtsunk a rajongóinknak” – mondta Stefano Domenicali, a Formula One Management elnök-vezérigazgatója.

„A sprintformátum a Forma–1 egyre izgalmasabbá váló része, amely rendkívül intenzív futamokat és plusz szórakozást biztosít a rajongóknak világszerte. Az új helyszínek és a sprintfutamos hétvégék közé visszatérő állomások tükrözik a promóterek, a csapatok és a szurkolók folyamatos lelkesedését” – nyilatkozta Mohammed ben-Szulajem, az FIA elnöke.

A 2026-os sprintversenyek a Forma–1-ben: * március 13–15. – Kínai Nagydíj, Sanghaj * május 1–3. – Miami Nagydíj, Miami * május 22–24. – Kanadai Nagydíj, Montreal * július 3–5. – Brit Nagydíj, Silverstone * augusztus 21–13. – Holland Nagydíj, Zandvoort * október 9–11. – Szingapúri Nagydíj, Szingapúr.