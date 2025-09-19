Kiállítás EXPERIMENTUM – Nagy Pál és tanítványai. A Műcsarnok utazó tárlata című kiállítás ma 19 órakor nyílik meg Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban. A kiállítást megnyitja Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, Garami Gréta művészettörténész, a budapesti Műcsarnok kurátora, Ujvárossy László képzőművész, a tárlat kezdeményezője és kurátora.

AHOL A FÉNY ÉS A CSEND MEGSZÓLAL címmel nyílik kiállítás szeptember 20-án, szombaton 12.30 órától Bede Erika természetfotóiból a Papolci Termésnapok keretében az Imreh Albert Közbirtokosság gyűléstermében. A tárlatot Magyarósi Imola Piroska, a Vadon Egyesület elnöke nyitja meg, köszöntőt mond Kiss Augustin, Zágon polgármestere.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközségben szeptember 21-én, vasárnap 12 órától Keresztjeink – árnyékban, fényben címmel nyílik „több-mint-fotókiállítás”, mely immár hatodik és egyben utolsó állomásához érkezett. Megnyitó a szerzők, Steigerwald Tibor és Kisgyörgy Benjamin jelenlétében.

SEPSISZENTKIRÁLYBAN szeptember 21-én, vasárnap az unitárius egyházközségben a 10 órai istentisztelet után Henning János Látsz-e? Hallasz-e? Érzel-e? című fotókiállítása tekinthető meg a templomban és a Csűrben.

METAMORPHOSIS címmel Jarmo Nieminen finn képzőművész munkáiból nyílik kiállítás szeptember 23-án, kedden 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Lábas Ház kiállítótermében. A megnyitón jelen lesz a művész is. A tárlatot Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója nyitja meg, köszöntőt mond Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgörgyi Liszt Intézet igazgatója és Szonda Szabolcs, a SepsiBook programigazgatója. Saját szerzeményekkel közreműködik Ráduly Zsófia hegedűművész.

CseRnátoni BuRRogtató

A Haszmann Pál Múzeumban szeptember 20-án, szombaton tizenharmadik alkalommal szervezik meg a népszerű CseRnátoni BuRRogtatót. 12 órától gyülekező, motorindítás, 13 órától veterán traktorok felvonulása Csernáton központjában, majd 13.30-tól a traktorok visszaérkezése, bemutatása. 14 órától a Felső-háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar koncertezik, a cséplésbemutató és a múzeum működő stabil motorjainak beindítása, bemutatása 14.50-kor kezdődik. 15.15-től fellép a sepsiszentgyörgyi Százlábú Néptáncegyüttes, akiket a kézdivásárhelyi Finom zenekar kísér, majd 15.50-től a Csernátoni Pacsirták népdalcsokra hangzik el. A veterán autók felvonulása 16 órakor kezdődik, 16.30-tól a traktorok díjazása, 17 órától tombolasorsolás, 17.30-tól szakmai beszélgetés, előadások. Állandó programok: kenyérsütés, Oláh Zsolt makettkiállítása, kézműves-foglalkozások a Békéscsabai Díszítőművész Szakkör vezetésével, kézművesvásár, népi gyermekjátékok, elektromos kisautózás a Motokidsszel 2–8 éves gyerekeknek, emlékfotó-készítés az ÉlményLaborral, Agro Electro-termékbemutató, Metalubs-olajbemutató.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat szeptember 22-én, hétfőn és szeptember 23-án, kedden 19 órától a Háromszék Táncstúdióban előadja Napszentület című misztikus táncjátékát. Az előadás rendező-koreográfusa Juhász Zsolt. Jegyek a központi jegyirodában kaphatók hétfőtől szerdáig 8–16, csütörtökön 8–17, pénteken 8–15 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Telefon: 0372 941 240.

Zene

ORGONAKONCERT. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király római katolikus templomban szeptember 20-án, szombaton 18.30 órától orgonakoncertre várják az érdeklődőket. A Fény és árny, Frescobaldi & De­lalande című előadáson közreműködik Mihaela Buhaiciuc (szoprán) és Szabó S. L. Levente (orgona).

KAMARAZENE. Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban (Zeneház, Olt utca 6. sz.) szeptember 21-én, vasárnap 17 órától rendkívüli kamarazene-koncertre várják az érdeklődőket. Előadók: Adrian Gheorghiu (hegedű), a Jászvásári Moldova Filharmónia tagja és Alin Andrei Filipescu (zongora), a jászvásári Octav Băncilă Művészeti Líceum zenetanára. Jegyek (30 lej) előzetesen is vásárolhatók a központ székhelyén naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Sarkvidéki varázslat (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 18 órától F1 (magyarul beszélő), 18.15-től Bocs, kicsim (magyar feliratos), 20.15-től Rajtakapva (magyarul beszélő), 20.45-től Démonok között: Utolsó rítusok (román feliratos). Honlap: artacinema.ro/hu.

Tortoma Önképzőkör

Új helyszínen, rendhagyó időpontban tartják az évadnyitó találkozót: a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében szeptember 22-én, hétfőn 19 órától Erdővidéktől Holly­woodig címmel interaktív kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Meghívott: Skovrán Tünde színésznő, rendező, producer (Barót – Los Angeles), házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Forgalomkorlátozás Sepsiszentgyörgyön

Mától vasárnapig a belvárosban és a főtéren zajlanak a 17. Sportnapok, így több közlekedési és parkolási korlátozás lép életbe. * Vasárnap 19 óráig lezárják a nyilvános parkolókat az egykori Bodok Szálló előtt, a Szabadság utcában, valamint a Gróf Mikó Imre utcától a Gödri Ferenc utcai kereszteződésig. * Ma 17 órától vasárnap 19 óráig lezárják a Gróf Mikó Imre utca Szabadság utca és Gödri Ferenc utca közötti szakaszát, a Szabadság utcát a Kórház utcai jelzőlámpás kereszteződésig, az 1918. december 1. utat a Csíki utcai kereszteződéstől a Kőrösi Csoma Sándor utcai kereszteződésig. * Ma 17.30 és 20.30 óra között zajlik a Sepsi Inst. Run 2 futóverseny a Szabadság tér – Kós Károly utca – egykori dohánygyár – Kós Károly utca – Gábor Áron utca – Victor Babeș utca – Kossuth Lajos utca – Kút tér – Május 1. utca – Gát utca – Borvíz utca – Malomgát utca – Kossuth Lajos utca – Gróf Mikó Imre utca útvonalon. * Szombaton 20 és 21.30 óra között kerékpáros karaván halad át a következő útvonalon: Szabadság tér – 1918. december 1. út – Kossuth Lajos utca – Palló utca – Daczó utca – Csíki utca – Grigore Bălan tábornok út – 1918. december 1. út – Román Hadsereg utca – 1918. december 1. út – Grigore Bălan tábornok út – Nicolae Iorga utca – Horgász utca – Kriza János utca – Szabadság utca – Vasile Goldiș utca – Stadion utca – Kórház utca – Szabadság utca – Gróf Mikó Imre utca – 1918. december 1. út – Szabadság tér.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (0267 352 659) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015), hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Maksán és Sepsibesenyőn, hétfőn Dálnokban. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. Kézdivásárhelyen ma 8 és 18 óra között vízvezetékcsere miatt szünetel a vízszolgáltatás a Rózsa és az Ojtoz utcában.

HAGYOMÁNYOS TERMÉKEK VÁSÁRA. Kovásznán szeptember 21-én, vasárnap 9 órától hagyományos és helyi termékek vásárát tartják a városközpontban (Sétatér/Dózsa György park, a városi művelődési ház mellett). Helyi kézművesek és hagyományos termelők jelentkezhetnek Opra-Debreczi Zsombor programfelelősnél a 0757 075 829-es telefonon.