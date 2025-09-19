Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya,
nagymama, dédnagymama, rokon, szomszéd,
a málnási születésű sepsiszentgyörgyi
KATONA MAGDALÉNA
(szül. KÁTAI)
életének 90. évében elhunyt.
Temetése 2025. szeptember 20-án, szombaton 15 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, rokon,
jó szomszéd és ismerős,
GYÖRGY JENŐ
életének 73. évében 2025. szeptember 16-án
csendesen elhunyt.
Búcsúztatása 2025. szeptember 19-én 16 órakor lesz római katolikus szertartás szerint a kézdivásárhelyi régi református temetőben.
Emléke szívünkben él.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesapám,
a sepsiszentkirályi születésű
özv. KANYÓ MIHÁLY
életének 89. évében
türelemmel viselt, hosszas szenvedés után elhunyt.
Temetése 2025. szeptember 20-án, szombaton 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi szemerjai új református
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérem, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Lánya, Marika
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett szülők, nagyszülők, testvérek, rokonok,
jó barátok,
NÉMET JÓZSEF
77 éves korában és felesége,
NÉMET IBOLYA
életének 73. évében hirtelen és váratlanul eltávoztak
közülünk.
A nehéz pillanatok miatt csendesen, szűk családi körben kísértük őket utolsó útjukra 2025. szeptember 12-én.
Mindazok, akik szeretnének csendben emlékezni
és búcsút venni tőlük, a szemerjai új református temetőben megtehetik egy csendes főhajtással vagy imádsággal.
Együtt maradnak emlékeinkben, mosolyuk és szeretetük örökké velünk él.
A gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk, hogy
LÖVEMBERGEL JULIANNA
(szül. SZÉKELY)
életének 92. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. szeptember 20-án 12 órakor
lesz a gidófalvi ravatalozóháztól a református
temetőben.
Részvétfogadás szeptember 19-én 18 órától.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
Részvét
A Kovászna megyei ügyvédi kamara vezetősége, tagsága és munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki Vass Ágnes ügyvédnek férje elhunyta
alkalmából.
Nyugodjon békében.
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, SZÁRAZ GIZELLÁT elkísérték utolsó útjára,
sírjára virágot helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Megemlékezés
Bennünk él a múlt, az irántad érzett végtelen szeretet, őrizzük és óvjuk drága emlékedet. Örök hiányodat érezve, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szomorú négy évre, amit nélküled éltünk.
Pihenésed legyen csendes, drága testvérünk, ICIKE,
emléked áldott.
Akit szívünk őriz, nem hal meg soha, akit lelkünkkel
látunk, nem hagy el soha. Fájó szívvel emlékezünk
a sepsiszentgyörgyi
GÁLL ILDIKÓRA
(szül. SZIGYÁRTÓ)
halálának hetedik évében.
Szerető hozzátartozói,
Anya és Klára
Jó lenne újra beszélgetni veled, / Melléd ülni s fogni a kezed. / Elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, / Vagy ha a bánat cseppje a szemünkben ragyog. / Hiányzol, és néha nem igazán értjük, / Miért mennek el azok, akik fontosak nekünk. / Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, amíg élünk, fájó emlék marad. Fájó szívvel emlékezünk
id. SZAKÁCS JÓZSEFRE
halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Özvegye,
gyermekei és unokái
Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. / Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, / Amíg élünk, őrizzük őket. Fájó szívvel emlékezünk a kézdialmási SZÉKELY PIROSKÁRA halálának 3. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
a felhők felett van egy másik világ, / Ahol minden szép, és nem szenved senki már. / Angyalok kísérnek
utadon tovább, / Csillagként ragyogsz minden éjszakán. Fájó szívvel emlékezünk
id. DIÓSZEGI JENŐRE
halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Szerető családja
ettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre,
GÖDRI IRÉNRE halálának
21. évfordulóján és
GÖDRI JÁNOSRA halálának 28. évében. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
