Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya,

nagymama, dédnagymama, rokon, szomszéd,

a málnási születésű sepsiszentgyörgyi

KATONA MAGDALÉNA

(szül. KÁTAI)

életének 90. évében elhunyt.

Temetése 2025. szeptember 20-án, szombaton 15 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1120405

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, rokon,

jó szomszéd és ismerős,

GYÖRGY JENŐ

életének 73. évében 2025. szeptember 16-án

csendesen elhunyt.

Búcsúztatása 2025. szep­tember 19-én 16 órakor lesz római katolikus szertartás szerint a kézdivásárhelyi régi református temetőben.

Emléke szívünkben él.

A gyászoló család

105986

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesapám,

a sepsiszentkirályi születésű

özv. KANYÓ MIHÁLY

életének 89. évében

türelemmel viselt, hosszas szenvedés után elhunyt.

Temetése 2025. szeptember 20-án, szombaton 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi szemerjai új református

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérem, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Lánya, Marika

5213/b

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett szülők, nagyszülők, testvérek, rokonok,

jó barátok,

NÉMET JÓZSEF

77 éves korában és felesége,

NÉMET IBOLYA

életének 73. évében hirtelen és váratlanul eltávoztak

közülünk.

A nehéz pillanatok miatt csendesen, szűk családi körben kísértük őket utolsó útjukra 2025. szeptember 12-én.

Mindazok, akik szeretnének csendben emlékezni

és búcsút venni tőlük, a szemerjai új református temetőben megtehetik egy csendes főhajtással vagy imádsággal.

Együtt maradnak emlékeinkben, mosolyuk és szeretetük örökké velünk él.

A gyászoló család

4335399

Megtört szívvel tudatjuk, hogy

LÖVEMBERGEL JULIANNA

(szül. SZÉKELY)

életének 92. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. szeptember 20-án 12 órakor

lesz a gidófalvi ravatalozóháztól a református

temetőben.

Részvétfogadás szeptember 19-én 18 órától.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4335402

Részvét

A Kovászna megyei ügyvédi kamara vezetősége, tagsága és munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki Vass Ágnes ügyvédnek férje elhunyta

alkalmából.

Nyugodjon békében.

du.

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, SZÁRAZ GIZELLÁT elkísérték utolsó útjára,

sírjára virágot helyeztek

és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4335405

Megemlékezés

Bennünk él a múlt, az irántad érzett végtelen szeretet, őrizzük és óvjuk drága emlékedet. Örök hiányodat érezve, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szomorú négy évre, amit nélküled éltünk.

Pihenésed legyen csendes, drága testvérünk, ICIKE,

emléked áldott.

1120407

Akit szívünk őriz, nem hal meg soha, akit lelkünkkel

látunk, nem hagy el soha. Fájó szívvel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

GÁLL ILDIKÓRA

(szül. SZIGYÁRTÓ)

halálának hetedik évében.

Szerető hozzátartozói,

Anya és Klára

1120406

Jó lenne újra beszélgetni veled, / Melléd ülni s fogni a kezed. / Elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, / Vagy ha a bánat cseppje a szemünkben ragyog. / Hiányzol, és néha nem igazán értjük, / Miért mennek el azok, akik fontosak nekünk. / Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, amíg élünk, fájó emlék marad. Fájó szívvel emlékezünk

id. SZAKÁCS JÓZSEFRE

halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Özvegye,

gyermekei és unokái

4335401

Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. / Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, / Amíg élünk, őrizzük őket. Fájó szívvel emlékezünk a kézdialmási SZÉKELY PIROSKÁRA halálának 3. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1120404

a felhők felett van egy másik világ, / Ahol minden szép, és nem szenved senki már. / Angyalok kísérnek

utadon tovább, / Csillagként ragyogsz minden éjszakán. Fájó szívvel emlékezünk

id. DIÓSZEGI JENŐRE

halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerető családja

4335398Kegyel

ettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre,

GÖDRI IRÉNRE halálának

21. évfordulóján és

GÖDRI JÁNOSRA halálának 28. évében. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4335400