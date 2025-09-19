Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. szeptember 19., péntek, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, 
nagymama, dédnagymama, rokon, szomszéd, 
a málnási születésű sepsiszentgyörgyi
KATONA MAGDALÉNA
(szül. KÁTAI)
életének 90. évében elhunyt.
Temetése 2025. szeptember 20-án, szombaton 15 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120405

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, rokon, 
jó szomszéd és ismerős,
GYÖRGY JENŐ
életének 73. évében 2025. szeptember 16-án 
csendesen elhunyt.
Búcsúztatása 2025. szep­tember 19-én 16 órakor lesz római katolikus szertartás szerint a kézdivásárhelyi régi református temetőben.
Emléke szívünkben él.
A gyászoló család
105986

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesapám, 
a sepsiszentkirályi születésű
özv. KANYÓ MIHÁLY
életének 89. évében 
türelemmel viselt, hosszas szenvedés után elhunyt.
Temetése 2025. szeptember 20-án, szombaton 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi szemerjai új református 
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérem, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Lánya, Marika
5213/b

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett szülők, nagyszülők, testvérek, rokonok, 
jó barátok,
NÉMET JÓZSEF
77 éves korában és felesége,
NÉMET IBOLYA
életének 73. évében hirtelen és váratlanul eltávoztak 
közülünk.
A nehéz pillanatok miatt csendesen, szűk családi körben kísértük őket utolsó útjukra 2025. szeptember 12-én.
Mindazok, akik szeretnének csendben emlékezni 
és búcsút venni tőlük, a szemerjai új református temetőben megtehetik egy csendes főhajtással vagy imádsággal.
Együtt maradnak emlékeinkben, mosolyuk és szeretetük örökké velünk él.
A gyászoló család
4335399

Megtört szívvel tudatjuk, hogy
LÖVEMBERGEL JULIANNA
(szül. SZÉKELY)
életének 92. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. szeptember 20-án 12 órakor
 lesz a gidófalvi ravatalozóháztól a református 
temetőben.
Részvétfogadás szeptember 19-én 18 órától.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
A gyászoló család
4335402

 

Részvét

A Kovászna megyei ügyvédi kamara vezetősége, tagsága és munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki Vass Ágnes ügyvédnek férje elhunyta 
alkalmából. 
Nyugodjon békében.
du.

 

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, SZÁRAZ GIZELLÁT elkísérték utolsó útjára, 
sírjára virágot helyeztek 
és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4335405

 

Megemlékezés

Bennünk él a múlt, az irántad érzett végtelen szeretet, őrizzük és óvjuk drága emlékedet. Örök hiányodat érezve, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szomorú négy évre, amit nélküled éltünk. 
Pihenésed legyen csendes, drága testvérünk, ICIKE, 
emléked áldott.
1120407

Akit szívünk őriz, nem hal meg soha, akit lelkünkkel 
látunk, nem hagy el soha. Fájó szívvel emlékezünk 
a sepsiszentgyörgyi 
GÁLL ILDIKÓRA 
(szül. SZIGYÁRTÓ) 
halálának hetedik évében.
Szerető hozzátartozói, 
Anya és Klára
1120406

Jó lenne újra beszélgetni veled, / Melléd ülni s fogni a kezed. / Elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, / Vagy ha a bánat cseppje a szemünkben ragyog. / Hiányzol, és néha nem igazán értjük, / Miért mennek el azok, akik fontosak nekünk. / Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, amíg élünk, fájó emlék marad. Fájó szívvel emlékezünk 
id. SZAKÁCS JÓZSEFRE 
halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Özvegye, 
gyermekei és unokái
4335401

Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. / Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, / Amíg élünk, őrizzük őket. Fájó szívvel emlékezünk a kézdialmási SZÉKELY PIROSKÁRA halálának 3. évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Szerettei
1120404

a felhők felett van egy másik világ, / Ahol minden szép, és nem szenved senki már. / Angyalok kísérnek 
utadon tovább, / Csillagként ragyogsz minden éjszakán. Fájó szívvel emlékezünk 
id. DIÓSZEGI JENŐRE 
halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Szerető családja
4335398Kegyel

ettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, 
GÖDRI IRÉNRE halálának 
21. évfordulóján és 
GÖDRI JÁNOSRA halálának 28. évében. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4335400

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-19 00:00 Cikk megjelenítése: 326 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 448
szavazógép
2025-09-19: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Kiállítás
EXPERIMENTUM – Nagy Pál és tanítványai. A Műcsarnok utazó tárlata című kiállítás ma 19 órakor nyílik meg Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban. A kiállítást megnyitja Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, Garami Gréta művészettörténész, a budapesti Műcsarnok kurátora, Ujvárossy László képzőművész, a tárlat kezdeményezője és kurátora.
rel="noreferrer"