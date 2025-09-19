Ma a Nagyváradi FC Bihar–FC Bacău mérkőzéssel rajtol a másodosztályú labdarúgó-bajnokság hetedik fordulója, a Sepsi OSK pedig hazai pályán folytathatja közel egy hónapja tartó győzelmi sorozatát. A sepiszentgyörgyi csapat szombaton 11 órától a táblázatban tizennyolcadik FC Câmpulung Muscel együttesét fogadja a Sepsi Duna Arénában. A tévétársaságok ezúttal négy találkozót közvetítenek élőben, viszont a háromszéki alakulat meccse nem kerül képernyőre, ugyanakkor a Román Labdarúgó-szövetség online felületén sem lesz követhető.

A múlt hétvégén a sepsiszentgyörgyi csapat győzelemmel, az FC Câmpulung Muscel döntetlennel hangolt az egymás elleni összecsapásra: előbbi az Újszentesi SK vendégeként hozta a kötelezőt, míg utóbbi hazai pályán meglepetésre osztozott a pontokon a Chindia Târgoviște ellen. A Sepsi OSK immár zsinórban háromszor diadalmaskodott, a Sellenberki SK, a sereghajtó Szatmárnémeti VSK és a bánsági együttes sem borította a papírformát az élvonalba jutásra hajtó klubbal szemben. A székelyföldi alakulat eddig tíz pontot gyűjtött, így tizen­egyedik a táblázatban, míg Argeș megyei ellenfele egyszer nyert, egyszer remizett és négyszer vereséget szenvedett, ezáltal az Alexandru Popovici irányította gárda a tizennyolcadik a rangsorban. A piros-fehér mezesek és szombati riválisuk hasonló erősségű támadójátékkal rendelkeznek, mindkét csapat öt gólt szerzett az első hat fordulóban, azonban Ovidiu Burcă legénységének védelme jóval hatékonyabb, hiszen hat találatot kapott, míg a munténiai együttes hálója tizenhétszer zörgött.

„Ha nincs megfelelő hozzáállás és ambíció, a másod­osztályban nincs papírforma szerinti mérkőzés, és bármelyik csapat képes lehet megszorítani, akár megverni a jobbakat. Mindegyik találkozó nehéz, hozzánk mindenki úgy érkezik, hogy nincs vesztenivalója, emiatt a vendégeknek már a pontszerzés is pozitív eredmény. A figyelmetlenség sokba kerülhet, ezért a legfontosabb, hogy behúzzuk a győzelmet. Reméljük, a labdarúgók a lehető legkomolyabban kezelik ezt a meccset. Az elmúlt hetekben mutatott játékkal nem vagyok elégedett, ugyanakkor a vezetőedző is hasonlóan vélekedik. A keret nagy részét kicseréltük, időre volt szükség, amíg összerázódunk, ellenben a folytatásban nincs kifogás. Bízom benne, elkerülnek a sérülések, Ovidiu Burcă elképzeléseit és terveit pedig sikerül kivitelezni a pályán. Egyelőre a soron következő összecsapásra koncentrálunk, aztán a folytatásban lesz időnk készülni a Bukaresti Steaua ellen, mivel csak szeptember 30-án játszunk a fővárosban” – nyilatkozta Hadnagy Attila ügyvezető igazgató.

A hetedik forduló programja: * ma: Nagyváradi FC Bihar–FC Bacău (17 óra – Digi Sport 1 és Prima Sport 1) * szombat: CS Tunari–CS Afumați (11 óra), Concordia Chiajna–CSM Slatina (11 óra), CS Dinamo Bukarest–FC Voluntari (11 óra), Resicabányia CSM–Gloria Beszterce (11 óra – FRF TV), Sepsi OSK–FC Câmpulung Muscel (11 óra), Vajdahunyadi Corvinul–Újszentesi SK (11 óra), Sel­lenberki SK–Szatmárnémeti Olimpia (11 óra), Jászvásári Poli–FC Metalul Buzău (12.30 – Digi Sport és Prima Sport 1) * vasárnap: Marosvásárhelyi ASA–Ceahlăul Piatra Neamț (11 óra – Digi Sport 1 és Prima Sport 1) * kedd: Chindia Târgoviște–Bukaresti Steaua (19 óra – Digi Sport 1 és Prima Sport 1).

Csődvédelem alá kerül a Ceahlăul Piatra Neamț

A táblázatban tizenkettedik Ceahlăul Piatra Neamț az elmúlt öt évben felhalmozott adósságok miatt csődvédelmet kért. Korábban a Neamț megyei bíróság elutasította a moldvai klub azon kérelmét, hogy megelőző csődeljárás alá helyezzék, így a vezetőségnek nem volt más választása, és kérvényezte a csődvédelmet. 2020 óta a csapat adósságai riasztó mértékben nőttek, a helyzet pedig egyre aggasztóbb a 18 alkalommal a román élvonalban szereplő gárda háza táján. Sajtóhírek szerint a 2016-ban újraalapított alakulat – amely 2023-ban jutott fel a 2. Ligába – két és fél millió eurós tartozást „szorgoskodott össze”. A Ceahlăul a felsőházba jutást tűzte ki célul a mostani szezonban, olyan körülmények között, hogy az együttest finanszírozó Anton Măzărianu néhány hónappal ezelőtt jelezte, szeptemberben megvonja a támogatást. Az üzletember szerint, ha a vezetőségnek rövid időn belül nem sikerül anyagi forrásokhoz jutnia, könnyen előfordulhat, hogy a klub visszalép a másodosztályú bajnokságtól. Hat fordulót követően a Piat­ra Neamț három győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel rosszabb gólkülönbsége miatt a tizenkettedik helyet foglalja el a

rangsorban.