LabdarÃºgÃ¡s, 3. LigaHÃ¡romszÃ©ki rangadÃ³ a szemerjai stadionban

2025. szeptember 19., pÃ©ntek, Sport

Ã–sszecsapnak a harmadosztÃ¡lyÃº labdarÃºgÃ³-bajnoksÃ¡gÂ negyedik fordulÃ³jÃ¡ban a hÃ¡romszÃ©ki csapatok. Ma 17 Ã³rÃ¡tÃ³l a nyeretlen Sepsi OSK II. a hibÃ¡tlan listavezetÅ‘ KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SE ellen jÃ¡tszik a szemerjai stadionban. ElÅ‘bbi megszakÃ­tanÃ¡ negatÃ­v sorozatÃ¡t, mÃ­g utÃ³bbi zsinÃ³rban a negyedik mÃ©rkÅ‘zÃ©sÃ©t is megnyernÃ©. Az egyÃ¼ttesek tÃ¶rtÃ©netÃ¼k sorÃ¡n tizenÃ¶tÃ¶dszÃ¶r nÃ©znek farkasszemet egymÃ¡ssal a 3. LigÃ¡ban.

  • FotÃ³: TÃ³kos Csaba
    FotÃ³: TÃ³kos Csaba

A harmadosztÃ¡lyÃº bajnoksÃ¡g elsÅ‘ hÃ¡rom fordulÃ³jÃ¡ban a sepsiszentgyÃ¶rgyi csapat mindÃ¶ssze egy pontot gyÅ±jtÃ¶tt, miutÃ¡n dÃ¶ntetlent jÃ¡tszott a CSO Plopeni ellen, illetve kikapott a Sporting LieÈ™ti Ã©s az Unirea BraniÈ™tea egyÃ¼ttesÃ©tÅ‘l, Ã­gy kilencedik a tÃ¡blÃ¡zatban. Ezzel ellentÃ©tben a kÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi gÃ¡rda nagyszerÅ±en indÃ­totta az idÃ©nyt, mindhÃ¡rom mÃ©rkÅ‘zÃ©sÃ©t megnyerte, Liviu NegoiÈ›Äƒ legÃ©nysÃ©ge a CS Victoria Traian, a CS Blejoi Ã©s a CSM RÃ¢mnicu SÄƒrat felett is diadalmaskodott, ezÃ¡ltal a rangsor Ã©lÃ©re ugrott. A hÃ¡romszÃ©ki alakulatok a tizenÃ¶tÃ¶dik egymÃ¡s elleni Ã¶sszecsapÃ¡sukra kÃ©szÃ¼lnek, az Ã¶rÃ¶kmÃ©rleg nyelve a piros-fehÃ©r mezesek felÃ© billen, akik nyolcszor gyÅ‘ztek, Ã¶t talÃ¡lkozÃ³ a cÃ©hes vÃ¡rosi csapat sikerÃ©vel zÃ¡rult Ã©s egyszer osztoztak a pontokon. Az elÅ‘zÅ‘ szezon alapszakaszÃ¡ban kÃ©tszer nÃ©ztek farkasszemet, az augusztusi odavÃ¡gÃ³ban a megyeszÃ©khelyi egyÃ¼ttes Ã¶rÃ¼lhetett a Sinkovits Stadionban (0â€“1), mÃ­g a novemberi visszavÃ¡gÃ³n a felsÅ‘-hÃ¡romszÃ©ki gÃ¡rda bizonyult jobbnak a szemerjai stadionban (1â€“2). A mostani kiÃ­rÃ¡sban a KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SE hatÃ©konyabb tÃ¡madÃ³jÃ¡tÃ©kkal Ã©s vÃ©delemmel bÃ¼szkÃ©lkedhet, mint a Nagy SÃ¡ndor irÃ¡nyÃ­totta Sepsi OSK II., hiszen mikÃ¶zben elÅ‘bbi kilenc gÃ³lt lÅ‘tt Ã©s hÃ¡rmat kapott, addig utÃ³bbi hÃ¡rom talÃ¡latot jegyzett, az ellenfelei pedig hÃ©tszer voltak eredmÃ©nyesek.

A negyedik fordulÃ³ programja: * ma: CS Blejoiâ€“FC Unirea BrÄƒila (17 Ã³ra), CSM RÃ¢mnicu SÄƒratâ€“Petrolul PloieÈ™ti II. (17 Ã³ra), Sepsi OSK II.â€“KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SE (17 Ã³ra) * szombat: CSO Plopeniâ€“CS PÄƒuleÈ™ti (17 Ã³ra), CS Victoria Traianâ€“Galaci OÈ›elul II. (17 Ã³ra), Sporting LieÈ™tiâ€“Unirea BraniÈ™tea (17 Ã³ra). (miska)

