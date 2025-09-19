Nagykorúsításához közeledik a Sportnapok, melynek tizenhetedik kiadását tartják mától vasárnapig Sepsiszentgyörgy központjában. A nagy népszerűségnek örvendő esemény ezúttal is rengeteg programot kínál az érdeklődőknek, akik betekinthetnek a különböző sportágakba, kiemelt hangsúlyt fektetve a közösségi élményre.

Három napon át a sporté a főszerep Sepsiszentgyörgyön, mától vasárnapig zajlik a nagy népszerűségnek örvendő Sportnapok idei kiadása. A rendezvény ma 16 órától a 15. Pedagógus Labdarúgókupával indul, majd 17 órától tartják a Sportnapok hivatalos megnyitóját, amelyet a Sepsi Inst. Run 2 követ. Szombaton lesz gyalog- és biciklitúra, családi futás, veteránautó-kiállítás, rengeteg bemutató, nyílt nap a squashpályánál, kosárlabda Háromszék Kupa és a kihagyhatatlan éjszakai kerékpározás. A vasárnap is tartogat érdekes meglepetéseket a mozogni vágyóknak, hiszen lesz közösségi gyaloglás, streetballbajnokság, sok sportbemutató és többek között közönségtalálkozó is. A zárónap fontos momentuma a Sportágválasztó és a Színes Futam: előbbin tizenhárom sportegyesület mutatkozik be a nagyközönség előtt, utóbbi pedig Sepsiszentgyörgy legvidámabb két kilométeres futásának számít, ahol minden résztvevőnek fehér pólóban kell rajthoz állnia.

A szervezők elmondták, céljuk összehozni a megyeszékhely lakóit, hogy együtt megtapasztalják a mozgás örömét és a közösség erejét. A háromnapos esemény programja elérhető weboldalunkon. (t)