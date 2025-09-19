Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hozzávalók: 20 dkg rizottórizs, 1 kis fej hagyma, 1 zellerszár, 1 liter marhacsontalaplé, 1 dl száraz fehérbor, 8–10 dkg parmezán, 8 dkg vaj, 1 maréknyi (kb. 5 dkg) szárított medvegomba (vargánya), 4 evőkanál olívaolaj.

Elkészítése. A medvegombát kb. 1,5 dl hideg vízbe áztatjuk, és így hagyjuk felhasználásig. Külön felforraljuk a marhacsontalaplevet. Egy külön edényben 2 evőkanál olívaolajon megdinszteljük az apróra vágott hagymát és a zellerszá­rat, felhasználásig félretesszük. Egy másik edényben a másik 2 evőkanál olívaolajon a rizst folyamatosan kavargatva addig pirítjuk, míg kifehéredik. Ekkor hozzáadjuk a fehérbort és a dinsztelt zöldségeket, illetve a beáztatott medvegombát, majd továbbra is kavargatva forraljuk, és időnként hozzátöltünk egy merőkanálnyi forró alaplevet addig, amíg elfogy. A legvégén, miután levettük az ételt a tűzről, belereszeljük a parmezánt és belekeverjük a vajat is. Az ekképp elkészített medvegombás rizottót száraz fehérbor kíséretében tálaljuk baráti társaságban.

A rizottó készítésénél nagyon fontos, hogy jó minőségű rizst használjunk – hangsúlyozta a recept szerzője, Demeter Zsuzsanna. Elmondta, többféle rizottórizs van, de neki leginkább az Arborio fajta ízlik. Ugyanakkor azt is kifejtette, hogy a rizs minősége mellett legalább annyira fontos a nagyon jó minőségű, jóízű száraz fehérbor.

Elkészítési idő: 40 perc

Mennyiség: 4–5 személy

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lap­árudáiban.

