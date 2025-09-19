A nap fotója

Következő írásunk

Tizenhetedik kiírásához érkezett a sepsiszentgyörgyi Sportnapok, melyet idén szeptember 19–21. között tartanak a városközpontban. A közkedvelt rendezvény három napja alatt több tucat esemény várja az érdeklődőket, a mozogni vágyókat, az alábbi programmal pedig segítünk eligazodni a kínálatban, hogy mindenki megtalálja a számára legvonzóbb sportágat vagy kikapcsolódási lehetőséget.