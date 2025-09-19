Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2025. szeptember 19., péntek, Szabadidő
  • Őszi betakarodás Kézdiszentlélek és Kiskászon között, a perkői útról nézvést. Fotó: Bartos Lóránt
    Őszi betakarodás Kézdiszentlélek és Kiskászon között, a perkői útról nézvést. Fotó: Bartos Lóránt
2025-09-19: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Medvegombás rizottó)

Hozzávalók: 20 dkg rizottórizs, 1 kis fej hagyma, 1 zellerszár, 1 liter marhacsontalaplé, 1 dl száraz fehérbor, 8–10 dkg parmezán, 8 dkg vaj, 1 maréknyi (kb. 5 dkg) szárított medvegomba (vargánya), 4 evőkanál olívaolaj.
2025-09-19: Sport - :

A sepsiszentgyörgyi Sportnapok programja (Ajánló)

Tizenhetedik kiírásához érkezett a sepsiszentgyörgyi Sportnapok, melyet idén szeptember 19–21. között tartanak a városközpontban. A közkedvelt rendezvény három napja alatt több tucat esemény várja az érdeklődőket, a mozogni vágyókat, az alábbi programmal pedig segítünk eligazodni a kínálatban, hogy mindenki megtalálja a számára legvonzóbb sportágat vagy kikapcsolódási lehetőséget.
