Tizenhetedik kiírásához érkezett a sepsiszentgyörgyi Sportnapok, melyet idén szeptember 19–21. között tartanak a városközpontban. A közkedvelt rendezvény három napja alatt több tucat esemény várja az érdeklődőket, a mozogni vágyókat, az alábbi programmal pedig segítünk eligazodni a kínálatban, hogy mindenki megtalálja a számára legvonzóbb sportágat vagy kikapcsolódási lehetőséget.
Péntek, szeptember 19.
16.00 óra – 15. Pedagógus Labdarúgókupa (Pál Utcai Fiúk Egyesület) | Speciális Iskola udvara;
– Másféleképpen vagyunk jók! (Szakács Réka Judit) – mozgásos játékok fogyatékkal élőknek és speciális nevelési igényű gyermekeknek | Plugor Sándor Művészeti Líceum sportpályája
17.00 óra – A Sportnapok hivatalos megnyitója. Akiknek ma is sport az életük: Páll Erzsébet, Sztakics József, Augustin Covaciu sepsiszentgyörgyi szenior sportolók méltatása | Szabadság tér
18.00 óra – Sepsi Inst. Run 2 | Rajt a #SEPSI-től
20.30 óra – Radu, ești ok? – filmvetítés és közönségtalálkozó Radu Estivan ultrafutóval | Szabadság tér
Szombat, szeptember 20.
VÁROSKÖZPONT
8.00 óra – Rendhagyó #szombat8 – közösségi futás a Fitness Tribe-bel | Rajt a #SEPSI-től
9.00 óra – Családos gyalogtúra az EKE-vel Sepsiszentgyörgy környékén (Gajdó Éva) | Indulás a #SEPSI-től;
– Bringatúra: Sepsiszentgyörgy–Komolló–Rétyi Nyír–Zágon–Zágonbárkány–Bodzaforduló–Bikfalva–Sepsiszentgyörgy (táv: 95 km) | Indulás a #SEPSI-től
10.00 óra – Műfalmászás (Élménygyár, Csíkszereda) – 10 lej/3 perc | Szabadság tér;
– Fedezd fel a búvárkodást! (MYLAKE SE) – elméleti és játékos gyakorlati oktatás | Szabadság tér;
– Családi futás (Gáll Lajos Futókör) – 15 év alatti gyermekből és egy felnőttből álló 2 fős csapatok számára | Lábas Ház és Székely Mikó Kollégium előtti útszakasz;
– Cserkészkörlet – mozgásos játékok a sepsiszentgyörgyi cserkészekkel | Erzsébet park
11.00 óra – Egyensúly-kihívás – izomerősítő és koordinációs gyakorlatok gyerekeknek (Remedin Center, Farkas-Palkó Szende) | Erzsébet park
12.00 óra – Akadálypálya gyerekeknek (CC Training) – futás akadályok legyőzésével: kúszás, mászás, egyensúlyozás, dobás stb. | Erzsébet park, 1848-as emlékmű;
– Pub Triatlon – csocsó, darts, biliárd (Zamat Pub) | Zamat Cafe&Bar
13.00 óra – Mountain Bike kerékpártúra Sugásfürdő környékén Simon Szilárddal (Székelyek a magasban) | Indulás a #SEPSI elől
14.00 óra – Driftbemutató, Răzvan Poteică | a Lábas Ház előtti útszakaszon;
– 6. Retro Expo – veterán autók kiállítása (Thomas Perpits) | a Székely Mikó Kollégium és a Lábas Ház előtt
18.00 óra – Moldova Rally Finish: Panciu–Sepsiszentgyörgy (Oldavia Cars Clubes, Retromobil Club Covasna) | a Lábas Ház és a Székely Mikó Kollégium előtt
20.00 óra – Night Ride, Bikewalk by night (Vocalcycle) | Indulás a #SEPSI elől;
– Fusion by Vinczellér Zsuzsa – jóga, súlyzós edzés és különböző zenei stílusok fúziója | Szabadság tér
21.30 óra – Night Ride Finish & Dj | #SEPSI
SZÍNPAD
10.00 óra – Tae Bo by Radu & mix DJ Ami (oktató: Gal Radu)
10.30 óra – Tae Bo (oktató: Tankó Sándor)
11.00 óra – Zumba Kids by Menta stúdió (oktató: Tittesz Tünde)
11.20 óra – Evedance by Menta stúdió (oktató: Necșulescu Evelin)
11.30 óra – Zumba Fitness by Tünde & Csáki Kata
12.20 óra – Pound by Tittesz Tünde
13.10 óra – Bodypump (oktató: Balogh Szörény)
14.10 óra – Deepwork (oktató: Smazenka Hannika)
15.10 óra – Csapatbemutató: Háromszéki Ágyúsok jégkorongcsapat
15.30 óra – Trial show: Orbán Barra Gábor
16.20 óra – FitDance (oktató: Pap Ágnes)
17.00 óra – Alpha Functional Training (oktató: Tontsch Szilárd)
CHILL ZONE (Erzsébet park, a tó mellett)
9.00 óra – Csoportos Mobility-torna (Farkas-Palkó Szende)
10.00 óra – Bowen-terápiabemutató (Moșneagu Andrea);
– Carpe Diem jógaóra (oktató: Harmati Viola)
11.00 óra – Power Pilates (oktató: Balogh Szörény)
12.00 óra – Hatha jóga (oktató: Bogdán Zenkő)
14.00 óra – TripleX Mobility: a totális újjászületés! – teljes testet átmozgató, mobilizáló óra, dinamikus nyújtó gyakorlatokkal (oktató: Vas Júlia)
15.00 óra – Nordic Walking – interaktív workshop (oktató: Vas Júlia)
MÁS HELYSZÍNEK
15.00 óra – Nyílt Napok a SQUASH pályán (Huni Squash SKE) – jelentkezni a 0742 500 016-os telefonszámon | városi uszoda 2. emelete
10.00 óra – U15-ös fiú kosárlabda, Háromszék Kupa (Háromszék SE) | Mikes Kelemen Elméleti Líceum sportterme
Vasárnap, szeptember 21.
VÁROSKÖZPONT
9.00 óra – Nordic Walking – közösségi gyaloglás az Olt partján, amire előzetes bejelentkezés szükséges (Vas Júlia) | indulás a #SEPSI-től;
– Bringatúra: Sepsiszentgyörgy–Komolló–Rétyi Nyír–Zágon–Zágonbárkány–Bodzaforduló–Bikfalva–Sepsiszentgyörgy (táv: 95 km) | Indulás a #SEPSI-től
10.00 óra – Szélrózsa 2025 – családi tájfutás, regisztráció szükséges (VSK Csíkszereda) | kiindulópont: Erzsébet park;
– Műfalmászás (Élménygyár, Csíkszereda) – 10 lej / 3 perc | Szabadság tér;
– Fedezd fel a búvárkodást! (MYLAKE SE) – elméleti és játékos gyakorlati oktatás | Szabadság tér;
– Kis bajnokok versenye (CC Training) – 1–11 évesek futó-, bicikli- és rollerversenyei | Erzsébet park, felső sétány;
– streetballverseny, korosztályok: U13, U16, open/fiúk és lányok (Athlos SE) | a Lábas Ház előtti útszakasz;
– SPORTÁGVÁLASZTÓ – részt vevő egyesületek: Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub (kézilabda, kosárlabda, atlétika, birkózás, asztalitenisz), Sport All SK (karate), Királypingvinek Jégkorong Klub (jégkorong és műkorcsolya), Székelyföldi Magyar Szablyavívó Iskola (szablyavívás), Sepsi Vikings Floorball Club (floorball), Sepsi OSK (labdarúgás), Sepsi-SIC (kosárlabda, kerékpár, kézilabda), Székelyek a magasban SK (hegyikerékpár), Adrenalin SE (műfalmászás), Sepsi Mens Basketball (kosárlabda), K.E.L. White Sharks (úszás), Sports and Fun (úszás, sí), Jóga Móka (gyermekjóga) | a Székely Mikó Kollégium és Lábas Ház előtti útszakasz
11.00 óra – Sepsi OSK-közönségtalálkozó – meghívottak: Ovidiu Burcă vezetőedző, Sigér Dávid játékos | Tein;
– Tiroli pálya gyermekeknek (Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat) | Erzsébet Park, Gomba
12.00 óra – Cserkészkörlet – mozgásos játékok a sepsiszentgyörgyi cserkészekkel | Erzsébet park
SZÍNPAD
11.30 óra – Dynamic Karate Sportklub: Shotokan Karate (oktató: Todor Sándor)
12.00 óra – Kangoo Jumps – dinamikus, edzés speciális cipőben (Kangoo Jumps Románia)
13.40 óra – Ida Aerobik (oktatók: Kelemen Ida és Dascălu Szende)
14.10 óra – Z Dance by Sport-All (oktató: Sándor Lilla)
14.35 óra – Dance for All Flash Mob by Sport-All & Ida Aerobik
14.50 óra – Ökölvívás a Barót VSC szervezésében
18.00 óra – Színes Futam – Sepsiszentgyörgy legvidámabb 2 kilométeres futamához bárki csatlakozhat, egyetlen feltétel: FEHÉR póló viselése (hozz magaddal). A futam végén együtt készítjük el a 17. Sportnapok legszínesebb fotóját. Gyere és színezd újra a pólódat!
CHILL ZONE (Erzsébet park, a tó mellett)
10.30 óra – Jóga a természetben – mozgás és lazítás mindenkinek (YOGAbi Wellness)
11.00 óra – Mondókázó Dombay Imolával
12.00 óra – BODYART (oktató: Smazenka Hannika)
13.00 óra – Aktív test, ragyogó bőr – a sport és a tudatos ápolás találkozása (KATI Naturals)
14.00 óra – A masszázs a baba első nyelve – előadás és workshop, szülőknek és kisgyermekeiknek (Dajka Stúdió)
MÁS HELYSZÍNEK
9.00 óra – 17. Sportnapi Squash Kupa – helyi játékosok versenye (Huni Squash SKE) | Városi uszoda 2. emelete
11.00 óra – Sakkverseny – a részvétel ingyenes, jelentkezni szombat délutánig a 0741 333 691 telefonszámon lehet (Szent György Lovag Sakk Klub, László Zoltán) | Zamat Cafe&Bar
12.00 óra – TRX HIIT funkcionális edzés, a helyek száma korlátozott, jelentkezni a 0741 787 246-os telefonon lehet (Balogh Szörény) | Elysium Fitness. (t)