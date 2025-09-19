Tizenhetedik kiírásához érkezett a sepsiszentgyörgyi Sportnapok, melyet idén szeptember 19–21. között tartanak a városközpontban. A közkedvelt rendezvény három napja alatt több tucat esemény várja az érdeklődőket, a mozogni vágyókat, az alábbi programmal pedig segítünk eligazodni a kínálatban, hogy mindenki megtalálja a számára legvonzóbb sportágat vagy kikapcsolódási lehetőséget.

Péntek, szeptember 19.

16.00 óra – 15. Pedagógus Labdarúgókupa (Pál Utcai Fiúk Egyesület) | Speciális Iskola udvara;

– Másféleképpen vagyunk jók! (Szakács Réka Judit) – mozgásos játékok fogyatékkal élőknek és speciális nevelési igényű gyermekeknek | Plugor Sándor Művészeti Líceum sportpályája

17.00 óra – A Sportnapok hivatalos megnyitója. Akiknek ma is sport az életük: Páll Erzsébet, Sztakics József, Augustin Covaciu sepsiszentgyörgyi szenior sportolók méltatása | Szabadság tér

18.00 óra – Sepsi Inst. Run 2 | Rajt a #SEPSI-től

20.30 óra – Radu, ești ok? – filmvetítés és közönségtalálkozó Radu Estivan ultrafutóval | Szabadság tér

Szombat, szeptember 20.

VÁROSKÖZPONT

8.00 óra – Rendhagyó #szombat8 – közösségi futás a Fitness Tribe-bel | Rajt a #SEPSI-től

9.00 óra – Családos gyalogtúra az EKE-vel Sepsiszentgyörgy környékén (Gajdó Éva) | Indulás a #SEPSI-től;

– Bringatúra: Sepsiszentgyörgy–Komolló–Rétyi Nyír–Zágon–Zágonbárkány–Bodzaforduló–Bikfalva–Sepsiszentgyörgy (táv: 95 km) | Indulás a #SEPSI-től

10.00 óra – Műfalmászás (Élménygyár, Csíkszereda) – 10 lej/3 perc | Szabadság tér;

– Fedezd fel a búvárkodást! (MYLAKE SE) – elméleti és játékos gyakorlati oktatás | Szabadság tér;

– Családi futás (Gáll Lajos Futókör) – 15 év alatti gyermekből és egy felnőttből álló 2 fős csapatok számára | Lábas Ház és Székely Mikó Kollégium előtti útszakasz;

– Cserkészkörlet – mozgásos játékok a sepsiszentgyörgyi cserkészekkel | Erzsébet park

11.00 óra – Egyensúly-kihívás – izomerősítő és koordinációs gyakorlatok gyerekeknek (Remedin Center, Farkas-Palkó Szende) | Erzsébet park

12.00 óra – Akadálypálya gyerekeknek (CC Training) – futás akadályok legyőzésével: kúszás, mászás, egyensúlyozás, dobás stb. | Erzsébet park, 1848-as emlékmű;

– Pub Triatlon – csocsó, darts, biliárd (Zamat Pub) | Zamat Cafe&Bar

13.00 óra – Mountain Bike kerékpártúra Sugásfürdő környékén Simon Szilárddal (Székelyek a magasban) | Indulás a #SEPSI elől

14.00 óra – Driftbemutató, Răzvan Poteică | a Lábas Ház előtti útszakaszon;

– 6. Retro Expo – veterán autók kiállítása (Thomas Perpits) | a Székely Mikó Kollégium és a Lábas Ház előtt

18.00 óra – Moldova Rally Finish: Panciu–Sepsiszentgyörgy (Oldavia Cars Clubes, Retromobil Club Covasna) | a Lábas Ház és a Székely Mikó Kollégium előtt

20.00 óra – Night Ride, Bikewalk by night (Vocalcycle) | Indulás a #SEPSI elől;

– Fusion by Vinczellér Zsuzsa – jóga, súlyzós edzés és különböző zenei stílusok fúziója | Szabadság tér

21.30 óra – Night Ride Finish & Dj | #SEPSI

SZÍNPAD

10.00 óra – Tae Bo by Radu & mix DJ Ami (oktató: Gal Radu)

10.30 óra – Tae Bo (oktató: Tankó Sándor)

11.00 óra – Zumba Kids by Menta stúdió (oktató: Tittesz Tünde)

11.20 óra – Evedance by Menta stúdió (oktató: Necșulescu Evelin)

11.30 óra – Zumba Fitness by Tünde & Csáki Kata

12.20 óra – Pound by Tittesz Tünde

13.10 óra – Bodypump (oktató: Balogh Szörény)

14.10 óra – Deepwork (oktató: Smazenka Hannika)

15.10 óra – Csapatbemutató: Háromszéki Ágyúsok jégkorongcsapat

15.30 óra – Trial show: Orbán Barra Gábor

16.20 óra – FitDance (oktató: Pap Ágnes)

17.00 óra – Alpha Functional Training (oktató: Tontsch Szilárd)

CHILL ZONE (Erzsébet park, a tó mellett)

9.00 óra – Csoportos Mobility-torna (Farkas-Palkó Szende)

10.00 óra – Bowen-terápiabemutató (Moșneagu Andrea);

– Carpe Diem jógaóra (oktató: Harmati Viola)

11.00 óra – Power Pilates (oktató: Balogh Szörény)

12.00 óra – Hatha jóga (oktató: Bogdán Zenkő)

14.00 óra – TripleX Mobility: a totális újjászületés! – teljes testet átmozgató, mobilizáló óra, dinamikus nyújtó gyakorlatokkal (oktató: Vas Júlia)

15.00 óra – Nordic Walking – interaktív workshop (oktató: Vas Júlia)

MÁS HELYSZÍNEK

15.00 óra – Nyílt Napok a SQUASH pályán (Huni Squash SKE) – jelentkezni a 0742 500 016-os telefonszámon | városi uszoda 2. emelete

10.00 óra – U15-ös fiú kosárlabda, Háromszék Kupa (Háromszék SE) | Mikes Kelemen Elméleti Líceum sportterme

Vasárnap, szeptember 21.

VÁROSKÖZPONT

9.00 óra – Nordic Walking – közösségi gyaloglás az Olt partján, amire előzetes bejelentkezés szükséges (Vas Júlia) | indulás a #SEPSI-től;

– Bringatúra: Sepsiszentgyörgy–Komolló–Rétyi Nyír–Zágon–Zágonbárkány–Bodzaforduló–Bikfalva–Sepsiszentgyörgy (táv: 95 km) | Indulás a #SEPSI-től

10.00 óra – Szélrózsa 2025 – családi tájfutás, regisztráció szükséges (VSK Csíkszereda) | kiindulópont: Erzsébet park;

– Műfalmászás (Élménygyár, Csíkszereda) – 10 lej / 3 perc | Szabadság tér;

– Fedezd fel a búvárkodást! (MYLAKE SE) – elméleti és játékos gyakorlati oktatás | Szabadság tér;

– Kis bajnokok versenye (CC Trai­ning) – 1–11 évesek futó-, bicikli- és rollerversenyei | Erzsébet park, felső sétány;

– streetballverseny, korosztályok: U13, U16, open/fiúk és lányok (Athlos SE) | a Lábas Ház előtti útszakasz;

– SPORTÁGVÁLASZTÓ – részt vevő egyesületek: Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub (kézilabda, kosárlabda, atlétika, birkózás, asztalitenisz), Sport All SK (karate), Királypingvinek Jégkorong Klub (jégkorong és műkorcsolya), Székelyföldi Magyar Szablyavívó Iskola (szablyavívás), Sepsi Vikings Floorball Club (floorball), Sepsi OSK (labdarúgás), Sepsi-SIC (kosárlabda, kerékpár, kézilabda), Székelyek a magasban SK (hegyikerékpár), Adrenalin SE (műfalmászás), Sepsi Mens Basketball (kosárlabda), K.E.L. White Sharks (úszás), Sports and Fun (úszás, sí), Jóga Móka (gyermekjóga) | a Székely Mikó Kollégium és Lábas Ház előtti útszakasz

11.00 óra – Sepsi OSK-közönségtalálkozó – meghívottak: Ovidiu Burcă vezetőedző, Sigér Dávid játékos | Tein;

– Tiroli pálya gyermekeknek (Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat) | Erzsébet Park, Gomba

12.00 óra – Cserkészkörlet – mozgásos játékok a sepsiszentgyörgyi cserkészekkel | Erzsébet park

SZÍNPAD

11.30 óra – Dynamic Karate Sportklub: Shotokan Karate (oktató: Todor Sándor)

12.00 óra – Kangoo Jumps – dinamikus, edzés speciális cipőben (Kangoo Jumps Románia)

13.40 óra – Ida Aerobik (oktatók: Kelemen Ida és Dascălu Szende)

14.10 óra – Z Dance by Sport-All (oktató: Sándor Lilla)

14.35 óra – Dance for All Flash Mob by Sport-All & Ida Aerobik

14.50 óra – Ökölvívás a Barót VSC szervezésében

18.00 óra – Színes Futam – Sepsiszentgyörgy legvidámabb 2 kilométeres futamához bárki csatlakozhat, egyetlen feltétel: FEHÉR póló viselése (hozz magaddal). A futam végén együtt készítjük el a 17. Sportnapok legszínesebb fotóját. Gyere és színezd újra a pólódat!

CHILL ZONE (Erzsébet park, a tó mellett)

10.30 óra – Jóga a természetben – mozgás és lazítás mindenkinek (YOGAbi Wellness)

11.00 óra – Mondókázó Dombay Imolával

12.00 óra – BODYART (oktató: Smazenka Hannika)

13.00 óra – Aktív test, ragyogó bőr – a sport és a tudatos ápolás találkozása (KATI Naturals)

14.00 óra – A masszázs a baba első nyelve – előadás és workshop, szülőknek és kisgyermekeiknek (Dajka Stúdió)

MÁS HELYSZÍNEK

9.00 óra – 17. Sportnapi Squash Kupa – helyi játékosok versenye (Huni Squash SKE) | Városi uszoda 2. emelete

11.00 óra – Sakkverseny – a részvétel ingyenes, jelentkezni szombat délutánig a 0741 333 691 telefonszámon lehet (Szent György Lovag Sakk Klub, László Zoltán) | Zamat Cafe&Bar

12.00 óra – TRX HIIT funkcionális edzés, a helyek száma korlátozott, jelentkezni a 0741 787 246-os telefonon lehet (Balogh Szörény) | Elysium Fitness. (t)