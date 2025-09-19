Kelemen Hunor: Meg kell tartani az alapélelmiszerek árréssapkáját

Az Antena3-nak adott interjúban Kelemen kiemelte, hogy erről a kérdésről a kormánykoalícióban, azaz a koalíciót alkotó pártok vezetőinek részvételével zajló koalíciós üléseken még nem egyeztettek, bár a kabinet szintjén szóba került ez a téma. Leszögezte: miután az áfát megemelte a kormány, drágult az energia, ami általános drágulást hozott maga után, és az infláció közel 10 százalékos, szeptemberben meg is fogja haladni a 10 százalékot. Mindezek fényében ő úgy véli, és ezt a véleményét a jövő heti koalíciós ülésen is tartani fogja, hogy még legalább hat hónapig meg kell tartani az alapélelmiszerek árréssapkáját. „Az embereknek szükségük van arra, hogy érezzék: védelmezik őket. Vannak olyan dolgok, amelyek nem feltétlenül vagy csak kis mértékben függenek tőlünk, de vannak olyanok is, amelyek igenis tőlünk függenek – például az emberek védelmezése magas infláció esetén” – hangsúlyozta az RMDSZ elnöke.

Az RMDSZ ez idáig nem nyilvánított véleményt az ügyben, az alapélelmiszerek árréssapkájának szeptember végétől való kivezetését a koalícióban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) támogatja, míg a Szociáldemokrata Párt (PSD) hevesen ellenzi azt. Ioana Dogioiu kormányszóvivő tegnapi sajtótájékoztatóján ismét szóba hozta a témát Adrian Câciu volt pénzügyminiszter támadásaira reagálva. A PSD politikusa vasárnap a Facebook-oldalán kifejtette, hogy Ioana Dogioiu túllépte a hatáskörét, amikor a koalíció nevében nyilatkozott múlt héten az árréssapka kivezetéséről, és nyilvánosan bocsánatot kell kérnie emiatt. Ioana Dogioiu kijelentette, hogy a miniszterelnök felhatalmazásával nyilatkozott a témában, és nem áll szándékában bocsánatot kérni a kijelentései miatt. Dogioiu azt is elmondta, hogy az alapélelmiszerek árrésstopját a beiktatását követő első ülések egyikén, június 27-én hosszabbította meg három hónappal a kormány. Hozzátette, hogy az ülés jegyzőkönyve titkosított dokumentum, közzétételéhez kormányhatározatra van szükség.