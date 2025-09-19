Figyelmeztetés a Csíkszeredának a székely jelképek használata miatt

Az FK Csíkszereda ellen Radu Vișan, az FRF főtitkára emelt panaszt a fegyelmi bizottságánál, azt kifogásolva, hogy az Universitatea Craiova elleni augusztus 17-i, Csíkszeredában lejátszott mérkőzés előtt a hazai csapatot kísérő gyerekek Székelyföld feliratú, a székely zászló színét és jelképeit megjelenítő pólókban vonultak a pályára. A vendégcsapat 2–1-es győzelmével végződött meccs után a román sportsajtó provokációnak és feszültségkeltésnek minősítette, hogy az FK Csíkszereda rendszeresen a „Székelyföldet népszerűsíti” mérkőzésein.

Radu Vișan a labdarúgó-mérkőzéseken tapasztalt rasszizmust, idegengyűlöletet, diszkriminációt és gyalázkodást büntető 54-es cikk alapján kérte a csíkszeredai klub elmarasztalását. Az FRF fegyelmi szabályzatának ezen paragrafusa alapján a fegyelmi bizottság akár 70 ezer lejes pénzbírságot, a vétkes szurkoló kétéves kitiltását, a hazai mérkőzések tíz fordulóig terjedő zárt kapus lebonyolítását is elrendelheti, vagy kizárhatja a csapatot a bajnokságból.

Az FRF fegyelmi bizottsága a szabályzatban szereplő enyhítő körülmények közül három előírását is felsorolta a legenyhébb elmarasztaló határozat, a figyelmeztetés indoklásaként.

A döntésről beszámoló golazo.ro sportportál szerint az FK Csíkszereda mérkőzésein a közönség rendszeresen elénekli a székely himnuszt, magyar és székely zászlókat lenget, márpedig „Székelyföld népszerűsítése ellentétes a román állam hivatalos álláspontjával”. A lap a külügyminisztérium 2023-ban közzétett állásfoglalását idézte, amely szerint „Romániának nincs Székelyföld nevű közigazgatási egysége, tehát jog­alap sem létezik valamely sajátos, hivatalos jelkép használatára”.

Szondi Zoltán, a csíkszeredai klub elnöke a fegyelmi bizottság egy korábbi üléséről a Székely Sport portálnak azt mondta: megdöbbentően magyarellenes légkört tapasztalt a testületben, amelynek tagjai még kéznyújtását sem fogadták, kioktatva őt, hogy „nem barátkozni jöttek”. A klubelnök az általa megfogalmazott jogi érvekre, amelyek szerint az FK Csíkszereda semmilyen törvényt vagy szabályt nem sértett, azt a választ kapta, nem a szabályok a mérvadóak, hanem az, hogy a Székelyföld felirat, a Csíki Sör és a magyar zászló is sérti a román szurkolók érzékenységét. Elmondása szerint a bizottság tagjai azt vetették a szemére, hogy visszaél a románok toleranciájával, holott „ők nekünk minden jogot megadnak”.

Az FK Csíkszereda elnöke közölte: hajlandó levenni a gyerekekről a Székelyföld feliratú trikókat, hogy „ne a tízévesek váljanak célponttá”. A zászlók és himnuszok ügyében azonban kitartott amellett, hogy ha a szurkolók identitásukat ezekben élik meg, azt nem fogja tiltani, sőt, támogatja őket ebben. Ugyanakkor azt is jelezte, ha a bizottság írásban, valamely hatályos törvényre hivatkozva hozna ilyen tiltást, akkor a klub azt tiszteletben fogja tartani.