Roncsprogram

A közlemény szerint 2025. november 25-én 23.59-ig vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet pályázni a támogatásra. Az idei roncsautóprogramban 80 millió lejt különítettek el a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsik és motorkerékpárok, valamint hibridautók és 120 millió lejt a plug-in hibrid autók, az elektromos motorok, illetve a száz százalékban elektromos és a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlásának támogatására. Pályázni az AFM honlapján (www.afm.ro) elérhető alkalmazás segítségével lehet. A roncsautóprogram pályázati útmutatója szerint az elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18 500 lej. Az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását változatlanul 15 ezer lejjel, a hibridautókét 12 ezer lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10 ezer lejjel támogatja az állam.