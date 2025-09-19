Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elfogadott beruházások

2025. szeptember 19., péntek, Belföld

A kormány tegnap több memorandumot fogadott el azokról a beruházásokról, amelyeket továbbra is uniós helyreállítási forrásokból fognak finanszírozni, már csak a fejlesztési és a környezetvédelmi minisztérium beruházáslistájának jóváhagyása van hátra – számolt be a kabinet ülése után Ioana Dogioiu.

  • Fotó: gov.ro
A kormányszóvivő elmondta, hogy a fejlesztési tárcának mintegy 3000 projektet kell rangsorolnia, ez okozza a késlekedést. A lista jóváhagyásáról szóló memorandumot jövő héten véglegesítik, és egy sajtótájékoztatón fogja ismertetni a Cseke Attila vezette minisztérium. Dogioiu tájékoztatása szerint tegnapi ülésén a pénzügyminisztérium, a belügyminisztérium, a kormányfőtitkárság, a beruházások és európai projektek minisztériuma, illetve a gazdasági, munkaügyi, egészségügyi, oktatási, szállításügyi és kulturális minisztérium beruházásairól szóló memorandumot fogadta el a kormány, jövő heti ülésén pedig a fejlesztési és a környezetvédelmi tárca listája kerül napirendre.

