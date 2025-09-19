Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Trumpnak csalódást okozott Putyin

2025. szeptember 19., péntek, Világfigyelő

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint Nagy-Britannia és az Egyesült Államok szorosan együttműködik a globális konfliktusok megoldásában. Donald Trump amerikai elnök, aki tegnap, kétnapos nagy-britanniai állami látogatásának végén tárgyalt és közös sajtóértekezletet tartott Starmerrel, kijelentette ugyanakkor, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „komoly csalódást” okozott neki az ukrajnai konfliktus megoldásának ügyében.

  • Keir Starmer és Donald Trump. Fotó: Agerpres / EPA / Neil Hall / POOL
Trump hivatalosan a brit uralkodó, III. Károly király vendégeként töltött el két napot Nagy-Britanniában, és csütörtök délután a brit miniszterelnökök vidéki rezidenciáján, Chequersben tartott kétoldalú csúcstalálkozót Starmerrel. Az ezt követő sajtóértekezleten a brit kormányfő úgy fogalmazott: Putyin legutóbbi cselekedetei nem arra vallanak, hogy az orosz elnök békére törekedne Ukrajnában. Ugyanerről a kérdésről Trump kijelentette: hivatalba lépése óta az Egyesült Államok hét háborút „oldott meg”, olyan háborúkat, amelyekről korábban azt tartották, hogy „megoldhatatlanok” és tárgyalni sem lehet róluk. Kijelentette ugyanakkor: az orosz elnökhöz fűződő viszonya alapján úgy gondolta, hogy az ukrajnai konfliktus megoldása lesz ezek közül a legkönnyebb. „Putyin azonban igencsak cserbenhagyott” – fogalmazott Donald Trump a brit kormányfővel tartott csütörtöki sajtóértekezletén.

Szerdán nagyszabású katonai díszpompával fogadta a brit uralkodó Donald Trump amerikai elnököt, aki állami látogatáson, vagyis hivatalosan III. Károly király vendégeként tartózkodott Nagy-Britanniában. III. Károly király és hitvese, Kamilla Windsorban a kastély bejáratánál várta az amerikai elnököt és feleségét, és innen díszes – az esőre hajló időjárás miatt zárt – hintóval hajtattak a windsori rezidencia nagyszabású protokolláris eseményekre használt belső parkjába, ahol több mint ezer katona részvételével rendeztek díszszemlét Trump tiszteletére.

A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint „emberemlékezet óta ez volt a legnagyobb olyan ceremoniális fogadtatás”, amellyel a brit fegyveres erők egy külföldi államfő előtt tisztelegtek. Az amerikai elnök nagy-britanniai állami látogatása két szempontból is példátlan: Donald Trump már előző elnöki időszakában, 2019 júniusában is járt állami látogatáson az akkori uralkodónál, II. Erzsébet királynőnél – III. Károly király édesanyjánál –, és a két ország kapcsolataiban még nem fordult elő, hogy ugyanazt az amerikai elnököt kétszer is meghívják nagy-britanniai állami látogatásra. Ugyancsak példátlan Trump újabb meghívása abból a szempontból, hogy második hivatali idejüket töltő amerikai elnököket a mindenkori brit uralkodó hagyományosan már nem invitál teljes körű állami látogatásra. III. Károly király szerda este pazar díszvacsorán látta vendégül az elnöki házaspárt.

