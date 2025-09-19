A romániai magyar állampolgárok is élhetnek szavazati jogukkal a jövő év tavaszán Magyarországon sorra kerülő országgyűlési választásokon – hívta fel a figyelmet szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatójában az Eurotrans Alapítvány. Mint írták, a szavazólapokat postán küldik ki az erdélyi szavazók számára, akiknek ehhez először regisztrálniuk kell.

A magyar országgyűlési választásokon való részvétel kapcsán az Eurotrans Alapítvány közölte, csak akkor lehet Romániából levélben szavazni, ha a szavazónak nincs állandó magyarországi lakcíme.

A levélben történő szavazáshoz első körben regisztrálni kell. A regisztráció tíz évig érvényes, és szavazáskor automatikusan meghosszabbodik. Így, ha valaki korábban már regisztrált, illetve az utóbbi tíz évben részt vett magyarországi szavazáson, akkor nem szükséges ismételten regisztrálnia. Amennyiben időközben megváltoztak az adatai, új címe lett, nevet változtatott, akkor az új adatokkal ismét regisztrálni kell.

A regisztrálás online is elvégezhető a www.regisztracio.ro oldalon. Amennyiben inkább személyesen regisztrálnának, ezt az Eurotrans Alapítvány Erdély-szerte működő irodáiban tehetik meg. Háromszéken Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Baróton várják a jelentkezőket, az irodák címe megtalálható a regisztracio.ro oldalon.

Az Eurotrans Alapítvány munkatársai abban az esetben is segítenek, ha valaki problémákba ütközik az online regisztráció során, illetve a szavazással kapcsolatosan is tájékoztatnak a 0723 385 566-os telefonszámon hétfőtől péntekig 9–16 óra között. További információk a www.regisztracio.ro honlapon találhatók. (dvk)