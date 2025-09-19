Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Esztelneki vízvezetésJövőben kimozdulhatnak a holtpontról

2025. szeptember 19., péntek, Közélet

A Kovászna megyei mesterterv szerint Esztelnek község – és mellette Kézdiszentkereszt is – Kézdivásárhelyről kapna vezetékes ivóvizet. Most úgy tűnik: a sok évnyi tervezgetés után csak jövőben léphetnek előre, idén a megszorítások miatt nincs rá lehetőség. 

  • Esztelnek madártávlatból. A szerző felvétele
Salamon Balázs, Esztelnek polgármestere nem palástolta csalódottságát: miután évek óta tervezgettek és pénzt költöttek, most minden a feje tetejére állt. „Számunkra az, hogy Kézdivásárhelyről kapjuk az ivóvizet, olyan szempontból jó lett volna, hogy kész, már eleve tisztított vízhez jutunk hozzá. Emellett törvényesen nem kivitelezhető, hogy mi egy vízházat működtessünk. A törvény szerint két út járható: vagy létrehozunk egy jogi formát, amely ezt működteti, vagy átadunk egy rendszert a megyei szolgáltatónak” – magyarázta a polgármester. 

Mint elmondta, „az is körvonalazódott, hogy Kézdialmással és Lemhénnyel közösen létrehozunk egy társulást, elmegyünk olyan településekre, ahol ilyesmi működik, magyarán utat keresünk a majdani működtetésre. Megvizsgáltuk, és úgy tűnik, csak a megyei szolgáltató révén tudunk érvényesülni, mivel a másik lehetőségnek olyan anyagi költségei vannak, hogy azt még a három település sem tudná fenntartani. Mi ott tartunk, hogy az Anghel Saligny-programhoz fel van töltve a pályázatunk, kértek kiegészítéseket is. Volt egy egyeztetés, idén nem lesz a programban pénz, de azzal biztatnak, hogy 2026-ban megtörténhet a szerződéskötés és lesz anyagi fedezete a finanszírozásnak” – magyarázta a pillanatnyi helyzetet a községvezető.

