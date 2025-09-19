Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kitiltják a játéktermeket

2025. szeptember 19., péntek, Közélet

Nagyon sok megválaszolatlan kérdés van a kormány által meghirdetett önkormányzati létszámcsökkentésekkel kapcsolatosan, de a csomag tartalmaz pozitívumokat is – jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, aki szerint meg kell várni a végleges változatot.

    Képünk illusztráció. Fotó: Pixabay.com

Az állami fogyókúrát támogatjuk, ennek része lehet akár az is, hogy leépítések legyenek az önkormányzatoknál, de elvárjuk, hogy a központi közigazgatásban legalább kétszeres legyen a létszámcsökkentés – szögezte le a sepsiszentgyörgyi elöljáró. Kiemelte ugyanakkor, hogy vannak a decentralizáció szempontjából fontos intézkedések is, egyszerűsítik például azt az eljárást, amellyel a különböző állami tulajdonú ingatlanok átadhatók az önkormányzatoknak, és pótolnak bizonyos hiányosságokat, mert sok olyan ingatlan van állami kézen, amit nem telekkönyveztettek vagy értékeltettek fel.

Egy másik nagyon fontos intézkedés az lesz, hogy a szerencsejátékokat is önkormányzati engedélyekhez kötik. Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy bármihez, az utcai virágárusításhoz is engedélyt kell kérni a polgármesteri hivataloktól, és ez alól a rendelkezés alól egyedül a játéktermek működtetése képez kivételt: ezek ott telepedhetnek le, ahol akarnak, akár egy iskola szomszédságában is. Ezentúl azonban ezeknek a vállalkozásoknak is engedélyt kell kérniük, és az önkormányzat megszabhatja, hogy hol, milyen körülmények között nyithatnak játéktermet, sőt, ki is tilthatja őket egészen. Sepsiszentgyörgy is erre készül, Antal Árpád szerint az egyének és családok életét megrontóknak semmi keresnivalójuk a városban.

