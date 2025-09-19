Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
ErdővidékKönyvtárba költözik a Tortoma Önképzőkör

2025. szeptember 19., péntek, Közélet

Erdővidék könyvtára, a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár több tízezer kötettel várja az olvasni szeretőket. Hétfőtől itt, a könyvtár olvasótermében folytatják a Tortoma Önképzőkör találkozóit.

  • Demeter Zoltán megbízott könyvtáros és a Tortoma Önképzőkör szervezője a Gyulai Líviusz Városi Könyvtárban. A szerző felvétele
A könyvtár továbbra is számít mindazokra, akiknek az olvasás szórakozás, de azokra is, akik tudásra, információra éhesek, és ezért szívesen fellapoznának egy-egy ismeretterjesztő könyvet, mert úgy gondolják, a könyvekből szerzett ismeretek még a mai világban is értékesebbek, mint azok, amelyekbe a világhálón lépten-nyomon belebotlik manapság az ember. Demeter Zoltán megbízott könyvtáros készségesen vezet körbe a könyvektől roskadozó, egyedi hangulatot árasztó polcok között, s mint mondja, a Gyulai Líviusz-könyvtárban a lágy romantikától a kemény tudományig a legváltozatosabb témakörökben bárki találhat olvasnivalót a maga számára, a kisiskolástól a nyugdíjasig. És jönnek is az olvasók, nem csak Barótról, hanem a környező falvakból is, hiszen a Gyulai Líviusz Városi Könyvtár Erdővidék könyvtára.

És hétfőtől a könyvtár Pál Antal-olvasóterme új szerepet is kap: itt szervezik az újrainduló Tortoma Önképzőkör találkozóit. A legelső őszi találkozót, melynek meghívottja a baróti származású, Los Angelesben élő Skovrán Tünde színész, rendező, producer lesz, hétfőn este 7 órától tartják, de egyébként a továbbiakban a megszokott időpontban, kedd esténként 7 órától várják a közönséget. 

A találkozók továbbra is változatos tematikájúak lesznek. Demeter Zoltán, aki a Tortoma Önképzőkör szervezője is, azt mondta: próbál évfordulókhoz, jeles napokhoz kapcsolódó találkozókat szervezni, elsősorban olyan személyekkel, akik erdővidékiek vagy kapcsolódnak valamilyen módon Erdővidékhez. Lesz találkozó az október 6–12. között tartandó Erdővidéki Közművelődési Napok keretében, ugyanakkor az 1956-os forradalom kapcsán is, ahogy az elmúlt években meghívottak voltak például az 1956-os baróti politikai elítéltek.

Szerző: Böjte Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-19
