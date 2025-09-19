Azonosították a bántalmazókat

Kedd délelőtt jelezték a kézdivásárhelyi rendőröknek, hogy bántalmaztak egy férfit Lemhény közelében egy esztenán. A bűnügyi vizsgálat szerint előző este egy 47 éves férfi összeszólalkozott két ismeretlennel, a vita tettlegességig fajult: a férfit a fején és a mellkasán is megütötték. A sérültet kórházba kellett szállítani ellátásra. A rendőrök egy 26 és egy 30 éves férfi személyében azonosították a feltételezett elkövetőket, akiket 24 órára őrizetbe vettek. Csütörtökön a Kézdivásárhelyi Ügyészség elrendelte bírósági felügyelet alá helyezésüket. Az ügyben bántalmazás gyanújával folytatják a kivizsgálást – közölte a Kovászna megyei rendőrség csütörtökön. (sz.)