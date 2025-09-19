Történelmi léptékű iskolafejlesztések Sepsiszentgyörgyön

Hatalmas közösségi feladat, óriási munka ez, amit csak együtt sikerülhet elvégezni – hangsúlyozta a polgármester –, hiszen az önkormányzati pályázatok lebonyolítói mellett az iskolaigazgatók is óriási erőfeszítést tettek azért, hogy sehol ne kelljen két vagy három váltásban iskolába járni, a pedagógusok több különböző épületben tanítanak, a szülők átmenetileg más épületbe viszik a gyermekeiket, de mindenki a saját tanintézetében maradhatott. A legfontosabbak azonban a gyermekek – akik úgy élik meg ezt az egészet, ahogy a szülők és a pedagógusok: stresszesen vagy kalandként –: ma áldozatokat hozunk, de mindez az ő jövőjükért épül.

Mégpedig több különböző forrásból. A helyreállítási alapból (PNRR) mintegy 369 millió lej értékben indultak beruházások, ebből szokatlanul nagy, 252 millió lej a város önrésze. A polgármester elmondta: a tanintézmények korszerűsítésénél kétszer annyit ad az önkormányzat, mint az Európai Unió, ahonnan csak hőszigetelésre, energiatakarékosságra lehet pénzt lehívni, de néhol strukturális beavatkozásokra is szükség van, és úgy gondolták, érdemes minden iskolát úgy átalakítani, hogy tartós legyen. A Mikes Kelemen-líceum csontvázig lecsupaszított bentlakásánál például a 31 millió lejes ráfordításból 25 millió az önrész – magyarázta –, ott szerkezeti megerősítés is lesz.

Egy másik pénzforrás a Regionális Operatív Program, ennek a keretében fele-fele arányban oszlik meg az uniós és a helyi hozzájárulás, a harmadik a központi fejlesztési régió, és futnak beruházások kormánypénzekből is, a helyi fejlesztések országos programján (PNDL) keresztül. Ez utóbbiból finanszírozzák a Mihai Viteazul Főgimnázium főépületének és a Székely Mikó Kollégiumnak a felújítását, hatalmas – kétharmados, illetve háromnegyedes – önrésszel. Az új bölcsőde esetében – amelynek építése tegnap kezdődött el a Nicolae Iorga utca végében (a csendőrlaktanya mögött) – viszont kisebb az önrész: a 11,6 millió lejes beruházásból 300 000 lej hárul az önkormányzatra.

A Mihai Viteazul-líceum udvarán mindennel felszerelt konténerekben alakítottak ki osztálytermeket. Fotó: Kristó-Gothárd Hunor

Olyan is van, amit teljes mértékben a helyi költségvetésből fizettek vagy fizetnek ki: a Borvíz utcában nemrég átadott új óvodát, illetve a Mihai Viteazul-líceum udvarán levő konténerek bérlését. Utóbbiak teljesen felszerelt, mosdóval, légkondicionálással ellátott moduláris egységek, több osztály is ott rendezkedett be, és remélhetőleg télen is jól működnek majd.

Végül pedig arra is van példa, hogy semmiféle önrészt nem kell fizetni: a Mikes Kelemen-líceum C és D épületének felújítására Antal Árpád kedd este írta alá a szerződést Cseke Attila fejlesztési miniszterrel, így ezt a mintegy tízmillió lejes beruházást teljes egészében kormányprogramból valósítják meg; uniós pályázattal magas lett volna az önrész.

Összesen 522,5 millió lejt meghaladó értékben zajlanak jelenleg beruházások a város tanintézményeiben, amiből 322,6 millió lej, azaz mintegy 60 százalékos az önrész – summázott a polgármester, kiemelve, hogy ez óriási erőfeszítés az önkormányzat részéről. Összehasonlításul elmondta: a természetes személyek tavaly összesen mintegy tízmillió lejt fizettek be lakás-, terület-, és gépjárműadóként, azaz 52 évi adójuknak megfelelő összegeket fektetnek be most az iskolákba, óvodákba.

A bölcsődékről külön is beszélt a polgármester. Elmondta, hogy első mandátuma elején, a 2000-es évek végén évente 30–40 gyermek járt bölcsődébe Sepsiszentgyörgyön, most 381 van beíratva. Ha pedig megépül a 70 férőhelyes új bölcsőde a Iorga utcában, illetve megnyílik az unitárius egyház bölcsődéje a Szemerja negyedben, 450–500 férőhely lesz, ami szerinte optimális létszám és nagy segítséget jelent elsősorban az édesanyáknak. Ahol több mint 380 bölcsődés gyermek van, ott van jövő – szögezte le.

Ami az építkezések menetét illeti, most vagyunk a legnehezebb helyzetben, de ez folyamatosan javulni fog – mondotta Antal Árpád. Most dolgoznak egyszerre a legtöbb helyen, de ahogy telnek a hónapok, folyamatosan adják át a megújult iskolai részeket, és vissza tudnak költözni az osztályok; minden vakáció után átadnak néhány elkészült tantermet, és folyamatosan optimalizálnak, ha lesznek közepes alatti tantermekben tanulók, azokat legalább közepesbe költöztetik, amíg a felújítás tart. A helyreállítási alapokból folyó projekteket a 2026/27-es tanév kezdetéig be kellene fejezni, de vannak és lesznek olyanok, amelyek elhúzódnak, például a duális campusok teljesen új beruházásként épülnek, de ott nem kell osztályokat költöztetni.