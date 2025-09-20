A sepsiszentgyörgyi csapat biztató játékkal igazolta a papírformát hazai környezetben a másodosztályú labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában. Ovidiu Burcă együttese szombaton végig uralt mérkőzésen 2–0-ra győzött az FC Câmpulung Muscel ellen, így sorozatban negyedik sikerét ünnepelhette a pontvadászatban, ráadásul ezzel a diadallal felzárkózott az élmezőny mögé.

A házigazdák rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, viszont az első negyedórában a mezőnyfölényük meddőnek bizonyult. A játék képével ellentétben az első helyzet a vendégek előtt adódott, amikor is Eric Nistor lövését Bogdan Ungureanu magabiztosan védte. Ezt követően a Sepsi OSK beszorította ellenfelét, amely csak elvétve lépte át a félpályát, így inkább a védekezésre összpontosított. Cosmin Matei távoli kísérlete kevéssel elszállt a keresztléc felett, Dimitri Oberlin emelése pontatlan volt és Ignacio Heras próbálkozása a jobb alsó mellé ment. A 30. percben Adnan Aganović szabadrúgását szögletre tolta Constantin Mărgărit, aki hárította a horvát középpályás újabb löketét, illetve Matei közeli lehetőségét. A háromszéki gárda a szünet előtt ismét előnybe kerülhetett volna, azonban Aganović senkitől sem zavartatva célt tévesztett.

A sepsiszentgyörgyi együttes a második félidőt is remekül indította, már a 46. percben közel járt a gólszerzéshez, ekkor Boris Cmiljanić lövését kiütötte a kapus, majd a montenegrói csatár ismétlése a kapufáról kivágódott. A székelyföldi alakulat nemsokára megtörte a jeget, az 52. percben Cmiljanić sarokpassza után Heras kilőtte a bal felső sarkot (1–0). Az Argeș megyei gárda kisvártatva egyenlíthetett volna, ellenben Alexandru Negrean lehetőségénél Ungureanu bravúrral mentett. A folytatásban a piros-fehér mezben bemutatkozó Mavis Tchibota kapásból fölé bombázott, aztán Heras újabb találatát les miatt nem adta meg a játékvezető.

A hazai csapat a 74. percben újfent talpra ugrasztotta a közönséget, Bogdan Oteliță előkészítéséből a csereként beállt Nicolae Păun a jobb alsóba gurított (2–0). A szinte másfél évet kihagyó középpályás először volt eredményes augusztusi visszatérése óta. A hajrában emberhátrányba került a Câmpulung, miután Ionuț Burnea megkapta a második sárga lapját. A hátralévő időben támadásban maradt Ovidiu Burcă legénysége, Oberlin és Tchibota kísérletét védte a hálóőr, valamint Păun néhány méterről mellé továbbított. A ráadásban egy belépő miatt Daniel Vîrtej és Vlad Gîsă összeszólalkozott, a kakaskodás végén pedig mindkettőt kiállította Andrei Vremăroiu.

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 7. forduló: Sepsi OSK–FC Câmpulung Muscel 2–0 (0–0).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Duna Aréna, 2258 néző. Vezette: Andrei Vremăroiu (Moreni). Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian (Oteliță, 46.), Tamm, Vîrtej, Techereș, Sigér, Aganović (Păun, 64.), Oberlin, Matei (Batzula, 83.), Heras (Nešković, 80.), Cmiljanić (Tchibota, 64.). Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Câmpulung: Mărgărit – Grosu (Stelea, 78.), Burnea, Gîsă, Brumă, Răuță (Ziblim, 72.), Nistor, Purice, Ogunda (Coșereanu, 46.), Jenaru (Negrean, 54.), Mihalcea (Duțan, 46.). Vezetőedző: Alexandru Popovici. Gólszerzők: Heras (52.), Păun (74.). Sárga lap: Matei (70.), illetve Răuță (34.), Ogunda (35.), Burnea (48., 81.). Kiállítva: Burnea (81.). Piros lap: Vîrtej (90+1.), illetve Gîsă (90+1.).

További eredmények, 7. forduló: Nagyváradi FC Bihar–FC Bacău 2–0, CS Tunari–CS Afumați 0–2, Concordia Chiajna–CSM Slatina 1–2, CS Dinamo Bukarest–FC Voluntari 0–0, Resicabányia CSM–Gloria Beszterce 2–1, Vajdahunyadi Corvinul–Újszentesi SK 3–1, Sellenberki SK–Szatmárnémeti Olimpia 1–1, Jászvásári Poli–FC Metalul Buzău 2–1.

A táblázat:

1. Vajdahunyad 6 1 0 14–5 19

2. Nagyvárad 6 0 1 18–7 18

3. Voluntari 4 2 1 6–3 14

4. Marosvásárhely 4 1 1 14–5 13

5. Resicabánya 4 1 2 15–7 13

6. Târgovişte 4 1 1 13–5 13

7. Steaua 4 1 1 13–8 13

8. Afumaţi 4 1 2 10–6 13

9. Sepsi OSK 4 1 2 7–6 13

10. Jászvásár 3 2 2 8–6 11

11. Chiajna 3 1 3 15–8 10

12. Buzău 3 1 3 8–7 10

13. Piatra Neamţ 3 1 2 7–12 10

14. Bacău 1 3 3 7–10 6

15. Slatina 1 3 3 6–9 6

16. Tunari 1 3 3 8–12 6

17. Dinamo 1 3 3 6–10 6

18. Beszterce 1 3 3 6–11 6

19. Câmpulung 1 1 5 5–19 4

20. Újszentes 1 0 6 9–17 3

21. Sellenberk 0 1 6 5–14 1

22. Szatmárnémeti 0 1 6 7–20 1

A háromszéki alakulat szeptember 30-án, kedden 17 órától a Bukaresti Steaua vendégeként játszik a másodosztályú bajnokság nyolcadik fordulójában.