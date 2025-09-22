Tortoma Önképzőkör Új helyszínen, rendhagyó időpontban tartják az évadnyitó találkozót: a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében ma 19 órától Erdővidéktől Hollywoodig címmel interaktív kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Meghívott: Skovrán Tünde színésznő, rendező, producer (Barót–Los Angeles), házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Kiállítás

METAMORPHOSIS címmel Jarmo Nieminen finn képzőművész munkáiból nyílik kiállítás szeptember 23-án, kedden 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Lábas Ház kiállítótermében. A megnyitón jelen lesz a művész is. A tárlatot Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója nyitja meg, köszöntőt mond Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet igazgatója és Szonda Szabolcs, a SepsiBook programigazgatója. Saját szerzeményekkel közreműködik Ráduly Zsófia hegedűművész.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Szeptember 24-én, szerdán tartják a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház és a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Eugène Ionesco Rinocéroszok című, Bocsárdi László által rendezett előadásának sepsiszentgyörgyi bemutatóját. Ez lesz az idei évad első új produkciója. A társulat előadásaira a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában (te­lefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon lehet jegyeket vásárolni.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román társulat szeptember 24–28. között németországi turnéval viszi közelebb a román színházat az európai közönséghez. Teodor Mazilu Bútor és fájdalom (Mobilă și durere) című darabját Cristian Ban rendezésében és Irina Chirilă látványtervével Ulmban, Heidelbergben, illetve Stuttgartban, a román nyelvű színházi nap keretében mutatják be.

Zene

KLASSZIKUSGITÁR-KONCERT. Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban (Zeneház, Olt utca 6 sz.) ma 19 órától gitárkoncertre várják az érdeklődőket. Fellépnek: Beke István Ferenc (gitár), Ionuț Cristian Bugnar (hegedű) és Bíró Endre (dobok). Műsoron: Roberto Di Marino, Maximo Diego Pujol, Sergei Rudnev, Astor Piazzolla és Mathias Duplessy műveiből. Jegyek (30 lej) előzetesen is vásárolhatók a központ székhelyén naponta 9–15 óra között (telefonszám: 0267 373 651).

Irodalmi est

Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében szeptember 24-én, szerdán 18 órától irodalmi estre és közönségtalálkozóra kerül sor Bartis Attila, Kemény István és Wirth Imre írókkal. Beszélgetőtárs: Murányi Sándor Olivér író, a rendezvény házigazdája Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház a magyar népmese napja alkalmából szeptember 27-én, szombaton 11 órától A mindentlátó királylány című bábelőadást játssza. Érdeklődni, jegyet foglalni a 0754 409 940-es telefonszámon Szabó Emesénél vagy e-mailen a kozonsegcimborak@gmail.com címre küldött levélben.

Megemlékezés

Az 1950. szeptember 22-ről 23-ra virradó éjjel Sepsiszentgyörgyön történtekre, a Brassóból marhavagonokkal Dobrudzsába kényszerlakhelyre szállított, meghurcolt földbirtokos családokra emlékeznek szeptember 23-án, kedden 16 órakor a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkban a kommunizmus áldozatainak emlékére 1993-ban állított kopjafánál.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat ma és kedden 19 órától a Háromszék Táncstúdióban előadja Napszentület című misztikus táncjátékát. Az előadás rendező-koreográfusa Juhász Zsolt. Jegyek a központi jegyirodában kaphatók ma és holnap 8–16 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Telefon: 0372 941 240.

Hitvilág

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓS istentiszteletet tartanak a kézdivásárhelyi református egyházközség templomában szeptember 28-án, vasárnap 11 órától, melyre várják mindazokat, akik idén ünnepelték vagy ünneplik házasságkötésük 10., 20., 25., 30., 40., 50., 55., 60., 65. évfordulóját. Azokat is várják, akik máshol kötöttek házasságot, de a városban élnek, vagy időközben egyedül maradtak.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 15.30-tól Sarkvidéki varázslat (magyarul beszélő), 16.30-tól Sneaks (románul beszélő), 17.15-től Downton Abbey: A nagy finálé (román feliratos), 18.15-től Többesélyes szerelem (magyarul beszélő), 20.30-tól Rózsák háborúja (magyarul beszélő). Honlap: artacinema.ro/hu.

EVA FILMMAKERS FEST. Szeptember 23–30. között Sepsiszentgyörgyön kerül sor az Eva Filmmakers Fest ötödik kiadására a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Művész mozi szervezésében. A redezvény nyitányaként kedden 19.30-tól a Művész moziban levetítik A legpompásabb emberi elme című magyar dokumentumfilmet, majd közönségtalálkozó lesz Bertha Lívia rendezővel és Pázsit Imre fizikussal, moderátor Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője. A teljes program elérhető a fesztivál Facebook-oldalán.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (0267 352 659) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Dálnokban kedden Nagyborosnyón és Kisborosnyón. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. Felújítási munkálatok miatt Kovásznán szeptember 24-én, szerdán 8–20 óra között a város egész területén szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. Bikfalván szeptember 23-án, kedden 8–15 óra között javítási munkálatok miatt szünetel a vízellátás.

ÚJRAINDUL AZ ALzHEIMER CAFÉ. Szeptember 23-án, kedden 17 órától szeretettel hívnak minden érdeklődőt, családtagot, barátot és támogatót az Alzheimer-kór világnapja (szeptember 21.) kapcsán tartott sétára. Ajánlott a kényelmes lábbeli és ruházat. Meghívott: Vas Júlia Nordic walking oktató, TripleX gerinctréner, fitneszoktató, személyi edző, aki a Nordic walking/skandináv gyaloglás technikáját ismerteti. Ez a mozgásforma hatékonyan elősegíti az agy vérellátását, ami javítja a memóriát és a figyelmet. Helyszín: a sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthon és az Olt partja.

TÖRÖK TÁRSALGÁSI KLUB. Mától minden hétfőn 17 órától várják az érdeklődőket a török társalgási klubba a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület és ESC-önkéntesei: Sümeyra Arslan, Derya Ezgi Kiremitci és Alper Özkan. A csatlakozás feltétele az alapvető angol nyelvismeret. Helyszín: a sportszálló társalgója. Bővebb információk a zoldnap.info-n.

EURÓPAI AUTÓMENTES NAP. Szeptember 23-án, kedden 16.30 órától a Zöld Nap Egyesület és a kézdivásárhelyi sportiroda kerékpáros felvonulással népszerűsíti a céhes városban a környezetbarát és fenntartható városi közlekedést. Találkozó: a Kicsid Gábor Sportcsarnok előtti téren.