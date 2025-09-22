Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. szeptember 22., hétfő, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
MAGYARÓSI KLÁRA
(szül. VÁSÁRHELYI)
nyugalmazott óvónő
életének 97. évében elhunyt.
Temetése 2025. szeptember 22-én, hétfőn 13 órakor 
lesz a vártemplomi 
református temető rava­talozóházától katolikus 
szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
A gyászoló család
4335411

Fájó szívvel tudatjuk, 
hogy a drága édesanya, 
testvér, rokon, szomszéd, 
a sepsiszentkirályi
KANYÓ ERZSÉBET
(szül. ȘEJTAN)
életének 89. évében hosszas betegség után elhunyt.
Temetése 2025. szeptember 23-án 12 órakor lesz 
a szentkirályi református 
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120413

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó testvér, 
apa, nagyapa, rokon, 
szomszéd, jó barát, a sepsiszentgyörgyi
DÁNIEL ANDRÁS
életének 63. évében rövid 
betegség után elhunyt.
Temetése 2025. szeptember 22-én, hétfőn 13 órakor lesz 
a közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke szívünkben él.
Pihenése legyen csendes.
A gyászoló család
1120412

 

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 
SZAKÁCS IRÉNRE 
halálának 4. évfordulóján. 
Hiányát mindig érezve, 
emlékét örökre megőrizzük.
Szerettei
1120403

„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében 
hagyunk magunk után.” 
(Cicero)
Fájó szívvel és kegyelettel 
emlékezünk 
SZABADOS ERZSÉBETRE, 
aki nyolc éve távozott 
a mennyei örök hazába.
Szerettei
4335403

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-22 00:00 Cikk megjelenítése: 185 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 481
szavazógép
2025-09-20: Sport - Miska Brigitta:

Biztató játékkal győzött a Sepsi OSK (Labdarúgás, 2. Liga)

A sepsiszentgyörgyi csapat biztató játékkal igazolta a papírformát hazai környezetben a másodosztályú labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában. Ovidiu Burcă együttese szombaton végig uralt mérkőzésen 2–0-ra győzött az FC Câmpulung Muscel ellen, így sorozatban negyedik sikerét ünnepelhette a pontvadászatban, ráadásul ezzel a diadallal felzárkózott az élmezőny mögé.
rel="noreferrer"