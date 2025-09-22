Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
MAGYARÓSI KLÁRA
(szül. VÁSÁRHELYI)
nyugalmazott óvónő
életének 97. évében elhunyt.
Temetése 2025. szeptember 22-én, hétfőn 13 órakor
lesz a vártemplomi
református temető ravatalozóházától katolikus
szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4335411
Fájó szívvel tudatjuk,
hogy a drága édesanya,
testvér, rokon, szomszéd,
a sepsiszentkirályi
KANYÓ ERZSÉBET
(szül. ȘEJTAN)
életének 89. évében hosszas betegség után elhunyt.
Temetése 2025. szeptember 23-án 12 órakor lesz
a szentkirályi református
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120413
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó testvér,
apa, nagyapa, rokon,
szomszéd, jó barát, a sepsiszentgyörgyi
DÁNIEL ANDRÁS
életének 63. évében rövid
betegség után elhunyt.
Temetése 2025. szeptember 22-én, hétfőn 13 órakor lesz
a közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke szívünkben él.
Pihenése legyen csendes.
A gyászoló család
1120412
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
SZAKÁCS IRÉNRE
halálának 4. évfordulóján.
Hiányát mindig érezve,
emlékét örökre megőrizzük.
Szerettei
1120403
„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében
hagyunk magunk után.”
(Cicero)
Fájó szívvel és kegyelettel
emlékezünk
SZABADOS ERZSÉBETRE,
aki nyolc éve távozott
a mennyei örök hazába.
Szerettei
4335403