Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

MAGYARÓSI KLÁRA

(szül. VÁSÁRHELYI)

nyugalmazott óvónő

életének 97. évében elhunyt.

Temetése 2025. szeptember 22-én, hétfőn 13 órakor

lesz a vártemplomi

református temető rava­talozóházától katolikus

szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4335411

Fájó szívvel tudatjuk,

hogy a drága édesanya,

testvér, rokon, szomszéd,

a sepsiszentkirályi

KANYÓ ERZSÉBET

(szül. ȘEJTAN)

életének 89. évében hosszas betegség után elhunyt.

Temetése 2025. szeptember 23-án 12 órakor lesz

a szentkirályi református

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1120413

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó testvér,

apa, nagyapa, rokon,

szomszéd, jó barát, a sepsiszentgyörgyi

DÁNIEL ANDRÁS

életének 63. évében rövid

betegség után elhunyt.

Temetése 2025. szeptember 22-én, hétfőn 13 órakor lesz

a közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke szívünkben él.

Pihenése legyen csendes.

A gyászoló család

1120412

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

SZAKÁCS IRÉNRE

halálának 4. évfordulóján.

Hiányát mindig érezve,

emlékét örökre megőrizzük.

Szerettei

1120403

„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében

hagyunk magunk után.”

(Cicero)

Fájó szívvel és kegyelettel

emlékezünk

SZABADOS ERZSÉBETRE,

aki nyolc éve távozott

a mennyei örök hazába.

Szerettei

4335403