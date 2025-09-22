Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 3. LigaOsztoztak a pontokon a háromszéki csapatok

2025. szeptember 22., hétfő, Sport

Gyors gólváltás után alakult ki a végeredmény a szemerjai stadionban rendezett háromszéki rangadón a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában. A pénteki összecsapáson a vendég Kézdivásárhelyi SE szerzett vezetést az első félidőben, amelyre rövid időn belül válaszolt a Sepsi OSK II., és mivel a második játékrészben újabb találat nem született, az együttesek osztoztak a pontokon.

  • Fotók: Tókos Csaba
A sepsiszentgyörgyi csapat hamar előnybe kerülhetett volna, a 2. percben Cristian Gyulai betört a büntetőterületbe, azonban az oldalhálóba lőtt. Nem sokkal később a kézdivásárhelyi gárda is veszélyeztetett, ekkor Andrei Nicoloiu közeli lehetőségét védte Bartha Mátyás. A folytatásban a vendégek mezőnyfölényben futballoztak, majd Rareș Plăiașu kísérlete alig kerülte el a kaput. A felső-háromszéki együttes a 28. percben vezetést szerzett, Fábián Róbert 25 méterről a jobb alsóba tekert szabadrúgásból (0–1). Nagy Sándor legénysége nem torpant meg, a 31. percben kihasználta, hogy a kék-fehér mezesek nem szabadítottak fel, így Nistor Ákos előkészítése után Vereguț Dániel egyenlített (1–1). A második felvonásban visszaesett a mérkőzés színvonala, mindkét alakulat sokat hibázott, ugyanakkor a szabálytalanságok miatt töredezetté vált a játék, így kevés helyzetet alakítottak ki. A házigazdáktól Kocsis Norbert és Nikula Milán próbálkozott, előbbi lövésénél hárított Andrei Chiriac, míg utóbbi célt tévesztett. A céhes városi csapattól Răzvan Neamțu és Barta Norbert is eldönthette volna a találkozót, ellenben mindketten pontatlanok voltak, így maradt az 1–1. A Kézdivásárhelyi SE három győzelmet követően először vesztett pontokat az idényben, míg a Sepsi OSK II. továbbra is nyeretlen.

 

 

Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 4. forduló: Sepsi OSK II.–Kézdivásárhelyi SE 1–1 (1–1).
Sepsiszentgyörgy, szemerjai stadion. Vezette: Mihail Pandelea (Ploieşti). Sepsi OSK II.: Bartha – Ureche (Bartalis, 75.), Vereguț, Păcuraru (Truța, 46.), Nikula, Leczki, Győrfi, Nistor, Kocsis (Endrődi, 90+2.), Bena, Gyulai. Edző: Nagy Sándor. KSE: Chiriac – Varga M. (Rusu, 55.), Neamțu, Burlacu, Gajdó, Drugă, Fábián (Dobos, 46.), Barta, Plăiașu (Iordache, 90+1.), Nicoloiu (Bandi, 75.), Nechita (Varga N., 55.). Edző: Liviu Negoiță. Gólszerzők: Vereguț (31.), illetve Fábián (28.). Sárga lap: Gyulai (34.), Leczki (67.), illetve Fábián (29.), Nicoloiu (34.), Plăiașu (72.), Bandi (83.).

További eredmények, 4. forduló: CS Blejoi–FC Unirea Brăila 4–1, CSM Râmnicu Sărat–Petrolul Ploiești II. 2–1, CSO Plopeni–CS Pău­lești 1–3, CS Victoria Traian–Galaci Oțelul II. 2–2. A Sporting Liești–Unirea Braniștea mérkőzést a szünet után nem folytatták, mivel a vendégek nem léptek pályára, ezért a három pont sorsáról a Román Labdarúgó-szövetség etikai és fegyelmi bizottsága dönt.

A táblázat:

1. Kézdivásárhely        3          1          0          10–4    10

2. Păuleşti                    3          1          0            6–2    10

3. Lieşti                        3          0          0          10–5      9

4. Braniştea                 2          1          0          10–4      7

5. Blejoi                        2          1          1          10–6      7

6. Traian                      2          1          1            7–7      7

7. Plopeni                    1          1          2          10–9      4

8. Brăila                       1          1          2            5–7      4

9. Râmnicu Sărat       1          0          3            6–12    3

10. Sepsi OSK II.         0          2          2            4–8      2

11. Oţelul II.                0          1          3            4–12    1

12. Petrolul II.             0          0          4            3–9      0

Az ötödik forduló programja: * kedd: Petrolul Ploiești II.–Sepsi OSK II. (17 óra), FC Unirea Brăila–CSM Râmnicu Sărat (17 óra), Galaci Oțelul II.–CS Blejoi (17 óra), CS Păulești–CS Victoria Traian (17 óra) * szerda: Unirea Braniștea–CSO Plopeni (17 óra), Kézdivásárhelyi SE–Sporting Liești (17 óra).

