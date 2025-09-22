Gyors gólváltás után alakult ki a végeredmény a szemerjai stadionban rendezett háromszéki rangadón a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában. A pénteki összecsapáson a vendég Kézdivásárhelyi SE szerzett vezetést az első félidőben, amelyre rövid időn belül válaszolt a Sepsi OSK II., és mivel a második játékrészben újabb találat nem született, az együttesek osztoztak a pontokon.

A sepsiszentgyörgyi csapat hamar előnybe kerülhetett volna, a 2. percben Cristian Gyulai betört a büntetőterületbe, azonban az oldalhálóba lőtt. Nem sokkal később a kézdivásárhelyi gárda is veszélyeztetett, ekkor Andrei Nicoloiu közeli lehetőségét védte Bartha Mátyás. A folytatásban a vendégek mezőnyfölényben futballoztak, majd Rareș Plăiașu kísérlete alig kerülte el a kaput. A felső-háromszéki együttes a 28. percben vezetést szerzett, Fábián Róbert 25 méterről a jobb alsóba tekert szabadrúgásból (0–1). Nagy Sándor legénysége nem torpant meg, a 31. percben kihasználta, hogy a kék-fehér mezesek nem szabadítottak fel, így Nistor Ákos előkészítése után Vereguț Dániel egyenlített (1–1). A második felvonásban visszaesett a mérkőzés színvonala, mindkét alakulat sokat hibázott, ugyanakkor a szabálytalanságok miatt töredezetté vált a játék, így kevés helyzetet alakítottak ki. A házigazdáktól Kocsis Norbert és Nikula Milán próbálkozott, előbbi lövésénél hárított Andrei Chiriac, míg utóbbi célt tévesztett. A céhes városi csapattól Răzvan Neamțu és Barta Norbert is eldönthette volna a találkozót, ellenben mindketten pontatlanok voltak, így maradt az 1–1. A Kézdivásárhelyi SE három győzelmet követően először vesztett pontokat az idényben, míg a Sepsi OSK II. továbbra is nyeretlen.

Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 4. forduló: Sepsi OSK II.–Kézdivásárhelyi SE 1–1 (1–1).

Sepsiszentgyörgy, szemerjai stadion. Vezette: Mihail Pandelea (Ploieşti). Sepsi OSK II.: Bartha – Ureche (Bartalis, 75.), Vereguț, Păcuraru (Truța, 46.), Nikula, Leczki, Győrfi, Nistor, Kocsis (Endrődi, 90+2.), Bena, Gyulai. Edző: Nagy Sándor. KSE: Chiriac – Varga M. (Rusu, 55.), Neamțu, Burlacu, Gajdó, Drugă, Fábián (Dobos, 46.), Barta, Plăiașu (Iordache, 90+1.), Nicoloiu (Bandi, 75.), Nechita (Varga N., 55.). Edző: Liviu Negoiță. Gólszerzők: Vereguț (31.), illetve Fábián (28.). Sárga lap: Gyulai (34.), Leczki (67.), illetve Fábián (29.), Nicoloiu (34.), Plăiașu (72.), Bandi (83.).

További eredmények, 4. forduló: CS Blejoi–FC Unirea Brăila 4–1, CSM Râmnicu Sărat–Petrolul Ploiești II. 2–1, CSO Plopeni–CS Pău­lești 1–3, CS Victoria Traian–Galaci Oțelul II. 2–2. A Sporting Liești–Unirea Braniștea mérkőzést a szünet után nem folytatták, mivel a vendégek nem léptek pályára, ezért a három pont sorsáról a Román Labdarúgó-szövetség etikai és fegyelmi bizottsága dönt.

A táblázat:

1. Kézdivásárhely 3 1 0 10–4 10

2. Păuleşti 3 1 0 6–2 10

3. Lieşti 3 0 0 10–5 9

4. Braniştea 2 1 0 10–4 7

5. Blejoi 2 1 1 10–6 7

6. Traian 2 1 1 7–7 7

7. Plopeni 1 1 2 10–9 4

8. Brăila 1 1 2 5–7 4

9. Râmnicu Sărat 1 0 3 6–12 3

10. Sepsi OSK II. 0 2 2 4–8 2

11. Oţelul II. 0 1 3 4–12 1

12. Petrolul II. 0 0 4 3–9 0

Az ötödik forduló programja: * kedd: Petrolul Ploiești II.–Sepsi OSK II. (17 óra), FC Unirea Brăila–CSM Râmnicu Sărat (17 óra), Galaci Oțelul II.–CS Blejoi (17 óra), CS Păulești–CS Victoria Traian (17 óra) * szerda: Unirea Braniștea–CSO Plopeni (17 óra), Kézdivásárhelyi SE–Sporting Liești (17 óra).