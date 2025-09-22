Hozzávalók: 4 tortillalap, 1 csirkemell (kb. 50 dkg), fekete fűszer, 3–4 evőkanál olívaolaj; továbbá 20 dkg tejföl, ½ jégsaláta, 25 dkg reszelt félkemény sajt; a pico de gallóhoz: 3 paradicsom, 1 kis fej vöröshagyma, ½ lime leve; a fekete fűszerhez: 2 kiskanál fokhagymapor, 1 kiskanál cukor, 2 kiskanál só, 2 kiskanál őrölt fekete bors, 1 kiskanál őrölt Cayenne-bors, 1 kiskanál oregánó (szurokfű), ¾ kiskanál őrölt kömény, 1 kiskanál őrölt szerecsendió; a tálaláshoz: 1–2 csípős paprika vagy csípőspaprika-szósz.

Elkészítése. Előbb elkészítjük a fekete fűszert: a különféle őrölt vagy por formájú fűszereket egy kis tálba tesszük, összekeverjük, majd jól záró üveg- vagy műanyag edénybe téve tároljuk. A csirkemellet nagy szeletekre vágjuk, gazdagon megszórjuk fekete fűszerrel, 1–2 evőkanál olívaolajat locsolunk rá, összeforgatjuk, majd legalább 1–2 órát ebben a pácban hagyjuk.

Ezalatt elkészítjük a pico de gallót: a paradicsomot és a vöröshagymát nagyon apró kockára vágjuk, salátástálba halmozzuk, ráfacsarjuk a lime levét, majd összeforgatjuk. Felhasználásig lefödve hűtőben tároljuk.

A bepácolt csirkemellszeleteket egy serpenyőben 1–2 evőkanál olívaolajon megpirítjuk, tányérra szedjük, majd felhasználásig lefödve tartjuk. Ugyanekkor csíkokra szeleteljük a jégsalátát is. A tortillalapok egyik felét gazdagon megszórjuk reszelt sajttal, rászeletelünk egy szelet csirkemellet, ráhajtjuk a lap másik felét, majd lassú tűzön száraz serpenyőben mindkét oldalát megpirítjuk. Ezután az átsütött tortillalapokat szétnyitjuk, mindegyikbe 1–1 evőkanál pico de gallót, valamint jégsalátacsíkokat teszünk, majd megint összecsukjuk, és a tetejére tejfölt teszünk.

A vendégvárónak is kiváló ínyencséget csípős paprikával vagy csípőspaprika-szósszal tálaljuk.

A quesadilla mexikói melegszendvics, amely kiváló fogása a felénk is elterjedt gyorséttermeknek, de házilag is elkészíthető meleg vacsoraként vagy vendégvárónak – mondta Ilyés Andrea, a recept szerzője. Azt is jelezte, hogy az ínyenc fogást még diákkorában tanulta, amikor egyik vakációban az Amerikai Egyesült Államokban dolgozott egy mexikói étteremben. Az elkészített fekete fűszer egésze valószínűleg nem lesz szükséges a csirkemell fűszerezéséhez, de érdemes megtartani későbbi alkalmakra, illetve kitűnő lehet más csirkehúsos, valamint halas ételek fűszerezésére is. A pico de gallóhoz adhatunk finomra vágott korianderzöldet is.

Elkészítési idő: 1 óra

Mennyiség: 4 személy

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.