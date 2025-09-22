A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. szeptember 22., hétfő, Szabadidő
  • Szombat esti kerékpározók a sepsiszentgyörgyi Sportnapokon. Fotó: Albert Levente
2025-09-22: Szabadidő

Mit főzzünk ma? (Quesadilla)

Hozzávalók: 4 tortillalap, 1 csirkemell (kb. 50 dkg), fekete fűszer, 3–4 evőkanál olívaolaj; továbbá 20 dkg tejföl, ½ jégsaláta, 25 dkg reszelt félkemény sajt; a pico de gallóhoz: 3 paradicsom, 1 kis fej vöröshagyma, ½ lime leve; a fekete fűszerhez: 2 kiskanál fokhagymapor, 1 kiskanál cukor, 2 kiskanál só, 2 kiskanál őrölt fekete bors, 1 kiskanál őrölt Cayenne-bors, 1 kiskanál oregánó (szurokfű), ¾ kiskanál őrölt kömény, 1 kiskanál őrölt szerecsendió; a tálaláshoz: 1–2 csípős paprika vagy csípőspaprika-szósz.
Belföld

Folytatják az erdélyi magyarság támogatását

A magyar kormány az európai gazdasági nehézségek ellenére folytatja az erdélyi magyarság támogatását célzó programját, és nem hagyja elveszni az eddigi eredményeket – közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Székelyudvarhelyen.
