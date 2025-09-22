Folytatják az erdélyi magyarság támogatását

A miniszterhelyettes az Őszi Vásár megnyitóján arról számolt be, hogy a magyar nemzeti kormány az utóbbi években mindent megtett azért, hogy a külhoni magyarság is érezze a támogatását, s ezáltal az együvé tartozást. „A helyi gazdaság megerősítése érdekében olyan lépéseket tettünk, amiket korábban száz év alatt nem tudott Magyarország tenni. Erre azért nyílt lehetőség, mert a 2010-es években Magyarország egy nagy gazdasági fejlődésen ment keresztül, ami ugyan a háború, a Covid és az egyéb külső nehézségek miatt mára némileg lassult, de mindenesetre olyan nemzetgazdasági többletet tudtunk felmutatni, amelyből végre sokkal többet tudtunk adni határon túlra, mint korábban” – mondta.

Rámutatott, hogy ennek nyomán rendkívül komoly gazdasági programot hajtottak végre Székelyföldön is. „Ha a számokat nézzük, akkor Erdély-szerte az utóbbi néhány évben több mint 300 milliárd forintnyi beruházást tudtunk megvalósítani” – hangsúlyozta. „Ez a közvetlen beruházási érték, s hogyha megnézzük, hogy a közvetett hatások mekkorák, akkor arról tudunk számot adni ma önöknek, hogy milliárd eurós nagyságrendben hajtott végre az itteni vállalkozói közösség fejlesztéseket a magyar kormány támogatásával” – tette hozzá.

Ismertetése szerint ezen fejlesztéseknek közel a fele Hargita megyében valósult meg, Székelyudvarhely és környéke pedig még ezen belül is igen előkelő helyen áll, így számos helyi vállalkozás jutott pénzhez, emellett pedig a Romániában piacra lépő magyar cégeket is támogatták. „És hogy ez zömmel magyarlakta területeken valósult meg, az azt jelenti, hogy koncentráltan azokat a közösségeket szolgálja, segíti ez a program, ahol magyarok élnek (…) Ezek az eredmények önmagukért beszélnek, tehát érdemes folytatni a kitaposott ösvényen az utat előre” – fogalmazott.

Magyar Levente kitért a napjainkban fennálló nehézségekre, a válságos európai gazdasági és biztonsági helyzetre, és úgy vélekedett, hogy a kontinens egy „elhibázott geopolitikai csatában áll”, ami kihatással van a térségbeli országok lehetőségeire is. „Azonban mindennek ellenére Magyarország folytatja, amit elkezdett. Nem hagytuk abba a támogatási programokat, ahogy a következő időszakban is számíthatnak arra, hogy önök mellett állunk gazdasági értelemben is, s nem hagyjuk veszni azokat az eredményeket, amiket a jobb időkben közösen elértünk” – szögezte le. „Készülünk arra, hogy a következő években, amikor együtt újra növekedni tudunk majd, akkor hasonló elánnal és hasonló lendülettel folytassuk, amit megkezdtünk” – tette hozzá. „De addig sem fejezzük be. Elöljárókkal egyeztettem arról, hogy milyen fejlesztési igények vannak. Cégvezetőkkel egyeztettem, és már dolgozunk azon, hogy egy sor további fejlesztés addig is meg tudjon valósulni, amíg ezen nehezebb idők remélhetőleg minél hamarabb elmúlnak a fejünk fölött” – összegzett.

Az államtitkár végezetül megjegyezte, hogy a támogatási program a Magyarország és Románia közötti kereskedelemre is serkentőleg hat, és ösztönzi a tőkebeáramlást, ami szintén mindkét félnek érdeke.