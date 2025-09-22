Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Dák kincsekKártérítést fizetett a Drents Múzeum

2025. szeptember 22., hétfő, Belföld

Románia 5,7 millió euró kártérítést kapott a hollandiai Drents Múzeumból januárban ellopott négy műkincsért – közölte szombaton a kulturális minisztérium.

    Demeter András miniszter. Fotó: Facebook / Demeter András

A tájékoztatás szerint a Román Nemzeti Történeti Múzeum (MNIR) megerősítette, hogy a biztosító a felek közötti szerződésbe foglaltaknak megfelelően utalta az intézmény számlájára az 5 700 000 eurót. Az összeg 85 százalékát kitevő első részletet augusztus 25-én, a fennmaradó összeget pedig szeptember 12-én kapta meg az intézmény.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően a múzeumnak át kell utalnia a pénzt az állami költségvetésbe. Ha a biztosított műkincseket visszaszolgáltatják, a biztosító visszaigényli a biztosítási összeget a múzeumtól, amelynek vissza kell kérnie azt az államkasszából.

Demeter András kulturális miniszter javaslatokat vár a nemzeti örökség részét képező tárgyak időszakos kiállítását szabályozó eljárások módosítására, hogy csökkentsék az ehhez hasonlóan súlyos incidensek kockázatát – áll még a minisztérium közleményében.

Az asseni Drents Múzeumból január 25-én, egy nappal a kiállítás zárása előtt lopták el robbantásos betöréssel az ott ideiglenesen kiállított dák műkincseket, a Kr. e. 5–4. századból származó coţofeneşti-i aranysisakot, és három, a Sarmisegetusa Regia régészeti lelőhelyen feltárt, Kr. e. első századból származó dák arany karperecet. Az ügyben két gyanúsítottat állítottak bíróság elé, de a műkincsek nem kerültek elő.

