Szigorítás kezdő sofőröknek

Egy törvénytervezet szerint eltiltanák a nagy teljesítményű autók vezetésétől azokat a gépkocsivezetőket, akiknek kevesebb mint két éve van jogosítványuk.

A közúti közlekedést szabályozó 2002/195-ös sürgősségi rendeletet (KRESZ) kiegészítő jogszabályjavaslatot Cezar Drăgoescu USR-, valamint Silvia Claudia Mihalcea PSD-képviselő nyújtotta be, és a kezdeményezést az USR, a PSD, a PNL és az AUR mintegy 60 törvényhozója támogatja.

A tervezet szerint azok a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetők, akiknek kevesebb mint két éve van vezetői engedélyük, nem vezethetnek olyan járművet, amelynek teljesítmény-tömeg aránya meghaladja a 0,075 kW/kg-ot. A teljesítmény-tömeg arány az az érték, amelyet a motor kilowattban kifejezett névleges teljesítményének és a jármű kilogrammban kifejezett saját tömegének hányadosaként kapunk – áll a tervezetben.

A kezdeményezők szerint a jogszabály-módosítást az indokolja, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt az erős autókat vezető kezdő sofőrök okozta közúti balesetek száma. 2023-ban az összesen 4526 súlyos balesetből 781-et, 2024-ben pedig a 4234 balesetből 699-et 22 éven aluli gépkocsivezető okozott – idézték a belügyminisztériumtól származó adatokat.

A tervezet indoklásában példaként hozták fel Olaszországot, ahol nem vezethetnek nagy teljesítményű autót azok, akik kevesebb mint három éve szerezték meg a vezetési jogosultságukat.