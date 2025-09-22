Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Szigorítás kezdő sofőröknek

2025. szeptember 22., hétfő, Belföld

Egy törvénytervezet szerint eltiltanák a nagy teljesítményű autók vezetésétől azokat a gépkocsivezetőket, akiknek kevesebb mint két éve van jogosítványuk.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

A közúti közlekedést szabályozó 2002/195-ös sürgősségi rendeletet (KRESZ) kiegészítő jogszabályjavaslatot Cezar Drăgoescu USR-, valamint Silvia Claudia Mihalcea PSD-képviselő nyújtotta be, és a kezdeményezést az USR, a PSD, a PNL és az AUR mintegy 60 törvényhozója támogatja.

A tervezet szerint azok a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetők, akiknek kevesebb mint két éve van vezetői engedélyük, nem vezethetnek olyan járművet, amelynek teljesítmény-tömeg aránya meghaladja a 0,075 kW/kg-ot. A teljesítmény-tömeg arány az az érték, amelyet a motor kilowattban kifejezett névleges teljesítményének és a jármű kilogrammban kifejezett saját tömegének hányadosaként kapunk – áll a tervezetben.

A kezdeményezők szerint a jogszabály-módosítást az indokolja, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt az erős autókat vezető kezdő sofőrök okozta közúti balesetek száma. 2023-ban az összesen 4526 súlyos balesetből 781-et, 2024-ben pedig a 4234 balesetből 699-et 22 éven aluli gépkocsivezető okozott – idézték a belügyminisztériumtól származó adatokat.

A tervezet indoklásában példaként hozták fel Olaszországot, ahol nem vezethetnek nagy teljesítményű autót azok, akik kevesebb mint három éve szerezték meg a vezetési jogosultságukat.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-22 08:00 Cikk megjelenítése: 313 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 494
szavazógép
2025-09-22: Belföld - :

Kártérítést fizetett a Drents Múzeum (Dák kincsek)

Románia 5,7 millió euró kártérítést kapott a hollandiai Drents Múzeumból januárban ellopott négy műkincsért – közölte szombaton a kulturális minisztérium.
2025-09-22: Belföld - :

Szerződést bontottak Borbély Károllyal

A Hidroelectrica állami vállalat pénteken este bejelentette, hogy közös megegyezéssel szerződést bontanak Borbély Károly vezérigazgatóval és Marian Fetiţa gazdasági igazgatóval.
rel="noreferrer"