Szerződést bontottak Borbély Károllyal

A döntést az országos helyreállítási terv (PNRR) vállalatirányítással kapcsolatos 121-es mérföldköve kapcsán vállalt kötelezettségekkel, illetve az Európai Bizottságnak azzal a májusi határozatával indokolták, amellyel az EB ideiglenesen felfüggesztette az uniós helyreállítási mechanizmus keretében Románia számára elkülönített összeg egy részének kifizetését, és hat hónapot szabott meg a kifogásolt mérföldkővel kapcsolatban észlelt rendellenességek orvoslására. A tájékoztatás szerint ugyanakkor az energiaügyi minisztérium egy csütörtöki átiratban kérte az Európai Bizottság által a vállalat igazgatóságának helyzetével kapcsolatban jelzett hiányosságok pótlásához szükséges intézkedések gyors végrehajtását. A Hidroelectrica közleményében azt is leszögezték, hogy nem rónak fel semmit sem Borbély Károlynak, sem Marian Fetiţának, és a vezető pozícióik betöltésére vonatkozó eljárás törvényességét sem kérdőjelezik meg. A Hidroelectrica felügyelőbizottsága közös megegyezéssel bont szerződést velük, „hogy ne fosszák meg Romániát a helyreállítási forrásoktól” – tették hozzá.