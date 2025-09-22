Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Veszély a hegyekben

2025. szeptember 22., hétfő, Belföld

A szombati napon 13 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 14 személynek nyújtottak segítséget – számolt be vasárnap a Facebook-oldalán a Salvamont.

    Fotó: Facebook / Salvamont Romania

A bejegyzés szerint a hegyimentők négy személyt szállítottak kórházba, egyet holtan találtak. A holttestet átadták az igazságügyi orvostani intézet munkatársainak. A legtöbb riasztást – hármat-hármat – a Neamţ, Szeben és Arad megyei hegyimentők kapták, két segélykérés érkezett a Gorj megyei, egy-egy a Krassó-Szörény és a Vrancea megyei Salvamonthoz. Ugyanakkor 32 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat.

