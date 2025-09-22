Péntektől vasárnapig összetartó közösségként mozgott együtt Sepsiszentgyörgy, hiszen most tartották meg a Sportnapok tizenhetedik kiírását. A nagy népszerűségnek örvendő esemény nemcsak a sportolásról szólt, hanem a találkozásokról és az ünneplésről is.

Pénteken a 15. Pedagógus Labdarúgókupával vette kezdetét a sepsiszentgyörgyi Sportnapok 2025-ös kiírása, amely ezúttal is rengeteg megyeszékhelyit késztetett arra, hogy otthonaikból kimozdulva aktívan töltsék el hétvégéjüket. Ha már a kispályás labdarúgókupáról volt szó, a pedagógusok viadalát a Speciális Iskola tanári közössége nyerte meg. A hivatalos megnyitó alkalmával Antal Árpád polgármester díjazta Páll Erzsébet, Sztakics József és Augustin Covaciu veterán sportolókat, akik évtizedek óta aktívan mozognak és ma is inspirációul szolgálnak sokak számára. Az esemény nyitónapjának fénypontját a második Sepsi Inst. Run jelentette, amelyen két távon több mint 300 résztvevő fedezhette fel a város legszebb közintézményeit. A futóverseny amellett, hogy nem mindennapi látványban részesítette az indulókat, hatalmas közösségi élmény volt mindenki számára.

Szombaton közös futással indult a nap, majd egymást követték a programok: így volt családi futás, veteránautó-kiállítás, műfalmászás, búvárkodás, trial show, valamint különböző bemutatók. A Háromszéki Ágyúsok jégkorongcsapat bemutatkozója után Sergiu és Răzvan Poteică egy átalakított BMW-vel adott kóstolót az autós driftelés világából. Az Erzsébet parkbéli tó mellett a szervezők egy nyugi zónát alakítottak ki, ahol a nagyérdemű a jógával, a pilatesszel és testet átmozgató tornával ismerkedhetett meg. Az est beálltával sem ért véget a program, hiszen nyolc óra után indult útjára a Night Ride kerékpáros karaván, amelyen mintegy ötszázan lámpafénynél kerekezték végig Szentgyörgyöt.

A Sportnapok vasárnapi zárónapját a Nordic Walking kedvelői nyitották meg egy közösségi gyaloglással az Olt partján. Ezt a kis bajnokok viadala követte, amelyen a gyerekek fantasztikus lelkesedéssel és hatalmas kitartással vetették bele magukat a versenyzésbe. Az események kavalkádjában pihenésre lelt az, aki betévedt a Tein Teaházba és részt vett a Sepsi OSK közönségtalálkozóján, ahol Sigér Dávid, Nicolae Păun és Fejér Béla válaszolt készségesen a moderátor és a szurkolók köréből érkező kérdésekre. Ez idő alatt a Székely Mikó Kollégium és Lábas Ház előtti útszakaszon zajlott a közkedvelt sportágválasztó, amelyen tizenhárom háromszéki egyesület mutatkozott be, a több mint 450 gyerek pedig játékosan, mosolygós arccal próbálhattak ki tizenhét különböző sportot. Az állandó programok mellett a színpadon egymást váltották a bemutatók, a nyugi zónában a mondókázáson túl volt ismét jóga, de több különböző témájú workshop is. 2025-ben is a Sportnapokat a Színes Futam zárta, amely ezúttal is Sepsiszentgyörgy legvidámabb két kilométeres futása volt.

„Mint minden évben, most is úgy próbáltuk alakítani a programot, hogy mindenki megtalálja benne a magáét. Sajnálatosan az idei Sportnapokból kimaradtak a teremsportágak. Ezt nagyon bánom, elnézést is kérek emiatt, de a lehetőségeinkből ennyire futotta idén. Hozzáteszem azt is, hogy bizonytalan a folytatás... Az elmúlt 17 évben rengeteg szép pillanatot megéltünk, amelyek örökké megmaradnak nekünk. Most is egy lelkes szervezőcsapat állt az esemény mögött, amelynek a munkáját köszönjük. Mellette az egyesületek is kitettek magukért és hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a Sportnapok jelentősége túlmutat ezen a három napon” – nyilatkozta Nemes Áron fő szervező.