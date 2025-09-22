Pénteken a háromszéki alakulat a 3. percben Lukas Žukauskas révén szerzett vezetést, nem sokkal később pedig Barkó Gergely és Szőcs Zalán is a hálóba továbbított. Az első harmadban a fővárosi ellenfél némi ellenállást tanúsított, így a házigazdák csak négy találatot jegyeztek, aztán a második felvonásban több mint öt perc elteltével folytatták a gólgyártást, ekkor Róth Zoltán volt eredményes. Kisvártatva Gecse Olivér emberhátrányban ütötte a korongot a ketrecbe, majd a csatár a találkozó végét jelző dudaszóig még négyszer ünnepelhetett, így mesterötössel zárt. A 35. percben a vendégek megtörték a jeget, egy figyelmetlenséget kihasználva Iulian Chițac csúsztatott László Arnold kapujába. Az utolsó játékrészben még jobban kinyílt az olló, Kertész Zoltán legénysége ezúttal tizenegy alkalommal talált be, a végeredményt Horváth Pál állította be kevesebb mint fél perccel a mérkőzés vége előtt.

Szombaton a Háromszéki Ágyúsok már az első harmadban számos helyzetet kialakítottak, azonban ekkor még a fővárosi együttes összeszedettebben játszott, így a narancs-kék mezesek csak az 5. percben kerültek előnybe, majd ezt rövid időn belül két további találat követte. A hazai gárda a második játékrészben magasabb fokozatba kapcsolt, ugyanakkor a riválisuk fáradni kezdett, ezáltal újfent kiütközött a két csapat közötti tudásbeli különbség. A székelyföldi alakulat tizedik gólját Markus Magnusson szerezte a 35. percben, ezt követően pedig az utolsó felvonásban is hengerelt. Lukas Žukauskas és Szergej Pajor mesterhármassal zárta a meccset, aztán a végeredményt az 58. percben Biró Ottó állította be. A Sportul Studențesc ez alkalommal mindössze 12 kaput eltaláló lövést jegyzett, viszont ezeket Béres Szilárd magabiztosan hárította, ennek köszönhetően lenullázták Marian Ghiță tanítványait.

Eredmények: * román bajnokság alapszakasz: Háromszéki Ágyúsok–Sportul Studențesc 21–1 (gólszerzők: Lukas Žukauskas 3., 12., 36., 48., Barkó Gergely 4., 33., Szőcs Zalán 5., 38., Róth Zoltán 26., 45., Gecse Olivér 28., 36., 45., 55., 58., Antal László 41., Király Ádám 44., Horváth Pál 44., 47., 60., Görbea Tivadar 57., illetve Iulian Chițac 35.) * Román Kupa, csoportkör: Háromszéki Ágyúsok–Sportul Studențesc 18–0 (gólszerzők: Lukas Žukauskas 5., 27., 49., Gecse Olivér 7., Szergej Pajor 8., 30., 58., Ferencz Szilárd 27., Antal László 29., 48., Ilyés Tamás 31., Biró Ottó 34., 58., Markus Magnusson 35., 57., Görbea Tivadar 44., Antal Előd 45., Szőcs Zalán 56.).