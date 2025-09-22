Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Hegyi-kerékpározásSzigyártó Roland Balkán-bajnok

2025. szeptember 22., hétfő, Sport

A kézdivásárhelyi Szigyártó Roland szombaton mindenkit maga mögé utasítva diadalmaskodott a Cross Country Olympic (XCO) hegyikerékpáros Balkán-bajnokság kadett korosztályában (U17). Az elit férfiak mezőnyében a sepsiszentgyörgyi Molnár Ede is rajthoz állt, azonban objektív okok miatt nem fejezte be a megmérettetést. A viadalnak Câmpulung adott otthont, a romániai válogatott pedig négy arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szerzett.

  • Szigyártó Roland aranyéremmel a nyakában. Fotó: Facebook / Federația Română de Ciclism
    Szigyártó Roland aranyéremmel a nyakában. Fotó: Facebook / Federația Română de Ciclism

A kadett korosztályban hét ország tizenhat kerékpárosa küzdött az érmekért, akiknek 18 kilométert kellett teljesíteniük, ugyanakkor több mint 650 méter szintkülönbséggel is megküzdöttek. Szigyártó Roland magabiztos versenyzéssel 55 perc és 12 másodperc alatt elsőként haladt át a célvonalon, mögötte Bartha Milán végzett a második helyen, míg a harmadik a szerb Joakim Klačar lett. Az elit férfiak mezőnyében a 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban Balkán-bajnok Molnár Ede is rajthoz állt. A 35 kilométeres táv igazán próbára tette a sportolókat, így öt kör után a sepsiszentgyörgyi versenyző úgy döntött, nem fejezi be a viadalt. A háromszéki bringás számára a következő hetek is tartogatnak kihívást és izgalmat, hiszen Gibraltárba utazik, ahol október 5-én a Cross Country Eliminator (XCE) Európa-bajnokságot rendezik, majd október 11-én a világkupa-sorozat hatodik, egyben utolsó szakaszán zárja az idényt Barcelonában.

Eredmények, Cross Country Olympic (XCO) Balkán-bajnokság: * fiúk, U17: 1. Szigyártó Roland (Románia) 55:12 perc, 2. Bar­tha Milán (Románia) 56:48, 3. Joakim Klačar (Szerbia) 57:23 * elit férfiak: 1. Patrick Pescaru (Románia) 1:48:37 óra, 2. Emre Yavuz (Törökország) 1:57:28, 3. Ibrahim Gulmez (Törökország) +1 kör. (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-22 08:00 Cikk megjelenítése: 140 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 494
szavazógép
2025-09-22: Sport - Miska Brigitta:

Kiütötték bukaresti ellenfelüket a Háromszéki Ágyúsok (Jégkorong)

A háromszéki csapat a hétvégén 39 gólt ütött a Sportul Studențesc elleni találkozókon a Deme László Műjégpályán. Kertész Zoltán együttese két egyoldalú mérkőzést játszott bukaresti ellenfelével: pénteken 21–1-re diadalmaskodott a bajnokság alapszakaszában, majd szombaton 18–0-ra győzött a Román Kupa csoportkörében.
2025-09-22: Belföld - :

Apáczai Csere Jánosra emlékeznek szülőfalujában

Háromnapos konferenciával és kulturális programmal emlékeznek szeptember 26. és 28. között a 400 éve született Apáczai Csere Jánosra szülőfalujában, a Brassó megyei Apácán. A rendezvény célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg a tudós-pedagógus életéről, munkásságáról és szellemi örökségéről születésének 400. évfordulója alkalmából – közölték a szervezők.
rel="noreferrer"