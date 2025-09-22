A kézdivásárhelyi Szigyártó Roland szombaton mindenkit maga mögé utasítva diadalmaskodott a Cross Country Olympic (XCO) hegyikerékpáros Balkán-bajnokság kadett korosztályában (U17). Az elit férfiak mezőnyében a sepsiszentgyörgyi Molnár Ede is rajthoz állt, azonban objektív okok miatt nem fejezte be a megmérettetést. A viadalnak Câmpulung adott otthont, a romániai válogatott pedig négy arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szerzett.

A kadett korosztályban hét ország tizenhat kerékpárosa küzdött az érmekért, akiknek 18 kilométert kellett teljesíteniük, ugyanakkor több mint 650 méter szintkülönbséggel is megküzdöttek. Szigyártó Roland magabiztos versenyzéssel 55 perc és 12 másodperc alatt elsőként haladt át a célvonalon, mögötte Bartha Milán végzett a második helyen, míg a harmadik a szerb Joakim Klačar lett. Az elit férfiak mezőnyében a 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban Balkán-bajnok Molnár Ede is rajthoz állt. A 35 kilométeres táv igazán próbára tette a sportolókat, így öt kör után a sepsiszentgyörgyi versenyző úgy döntött, nem fejezi be a viadalt. A háromszéki bringás számára a következő hetek is tartogatnak kihívást és izgalmat, hiszen Gibraltárba utazik, ahol október 5-én a Cross Country Eliminator (XCE) Európa-bajnokságot rendezik, majd október 11-én a világkupa-sorozat hatodik, egyben utolsó szakaszán zárja az idényt Barcelonában.

Eredmények, Cross Country Olympic (XCO) Balkán-bajnokság: * fiúk, U17: 1. Szigyártó Roland (Románia) 55:12 perc, 2. Bar­tha Milán (Románia) 56:48, 3. Joakim Klačar (Szerbia) 57:23 * elit férfiak: 1. Patrick Pescaru (Románia) 1:48:37 óra, 2. Emre Yavuz (Törökország) 1:57:28, 3. Ibrahim Gulmez (Törökország) +1 kör. (miska)