Orbán Viktor: naggyá tesszük Magyarországot

Orbán Viktor elmondta, egy nemzedék életében elegendő legfeljebb egy korszakos változás. A nagy változások gyakoriságáról azonban nem mi szoktunk dönteni, mert Mohács óta nem vagyunk hozzá elég nagyok és erősek – jegyezte meg. „Mikor fiatal voltam, azt gondoltam, hogy mi, magyarok, a 20. századot elvesztettük, de majd a 21.-et meg fogjuk nyerni. (...) Mikor a saját életemre gondoltam, úgy képzeltem, hogy egy vesztes országba születtem, de egy győztes országban fogok meghalni. Azt gondoltam, majd mi naggyá tesszük Magyarországot” – idézte fel. Hozzátette: a győzelem békeidőben minden népnek mást jelent. Ha magyarnak születtél, a győzelem az, ha képes vagy megváltoztatni a mások által neked szánt sorsot – mondta. „A 20. században az akkori ellenségeink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények. Örökre. Az idők végezetéig. A mi nemzedékünk úgy döntött, hogy a 21. században nem így lesz. Most úgy lesz, ahogy mi akarjuk. Mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi, magyarok, nagyok legyünk és gazdagok. Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot” – fogalmazott Orbán.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: az „Európai Unió hajójának bordázata nem bírta az ütéseket, és beszakadt, ömlik be a víz”, az EU már az oldalára dőlt, a pénzügyi válság, a migráció, a háború és az óriás bajok árnyékában liliputinak bizonyuló európai vezetők, „Weber nagyúr és társai” együtt csődtömeget csináltak az Európai Unióból. Az európai vezetést egy rossz GPS-hez hasonlította, amely mindig újratervez, de sosem ér célba. Felidézte: az ő nemzedékük egy korszakváltást 1990-ben már megcsinált, a hidegháborúnak véget vetettek, a Szovjetuniót vér nélkül felszámolták. „A kommunistákat polgárháború nélkül elzavartuk – bár visszamásztak az ablakon –, és Magyarországot kimentettük a kommunizmus lehulló gerendái alól egyetlen emberélet elvesztése nélkül. Azt gondoltam, megcsináltuk, jöhet az egyszerű és unalmas kormányzás” – tette hozzá.

Ugyanakkor kijelentette: a rendszerváltás után 35 évvel szertefoszlott az a remény, hogy a biztonságos és boldog élethez elegendő lesz egy korszakváltás, ezt a lehetőséget az európai vezetők elszúrták. Ebben a helyzetben – folytatta Orbán Viktor – intellektuális, politikai és személyes bátorságra van szüksége a magyaroknak. Ki kell mondani, hogy a magyar migrációs politika jobb, mert Magyarország migránsmentes ország maradt, a magyar családtámogatás jobb, mert a munkát ötvözi a gyerekvállalással és a magyar adórendszer jobb, mert itt, aki dolgozni akar, talál magának munkát. Hangsúlyozta: nyíltan meg kell mondanunk Brüsszelben, hogy elutasítjuk azt az utat, amelyet Brüsszel ajánl nekünk, mert a brüsszeli út kiszolgáltat bennünket, szuverenitást csonkol, háborúba visz, ránk kényszeríti, amit nem akarunk, és előírná, hogyan éljünk.