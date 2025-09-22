Elismerik a palesztin államiságot

Starmer a Downing Sreet-i kormányfői hivatal által közzétett hatperces videóüzenetében úgy fogalmazott: a Gázai övezetet uraló Hamasz iszlamista terrorszervezet akciói, valamint az izraeli kormány eszkalációs lépései és a ciszjordániai telepek építésének felgyorsítása miatt halványul az izraeli–palesztin konfliktus kétállami megoldásának reménye.

A munkáspárti brit kormányfő szerint azonban nem szabad megengedni, hogy ez a reménysugár kihunyjon, ezért vasárnaptól, a békébe és a kétállami megoldás elérésébe vetett remény felélesztése végett Nagy-Britannia hivatalosan elismeri a palesztin államiságot. A brit miniszterelnök szerint „teljeséggel tűrhetetlen” a Gázában kialakult éhínség és az övezetben végzett pusztítás.

Keir Starmer bejelentésével egy időben a kanadai és az ausztrál kormány is közölte, hogy elismeri a palesztin államot. Nagy-Britannia és Kanada a hét vezető ipari hatalom csoportjának (G7) első két olyan tagországa, amely a palesztin államiság hivatalos elismerése mellett döntött.