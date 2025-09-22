Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elismerik a palesztin államiságot

2025. szeptember 22., hétfő, Világfigyelő

Keir Starmer brit miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy Nagy-Britannia elismeri a palesztin államiságot.

  • Keir Starmer. Fotó: Facebook / Keir Starmer
    Keir Starmer. Fotó: Facebook / Keir Starmer

Starmer a Downing Sreet-i kormányfői hivatal által közzétett hatperces videóüzenetében úgy fogalmazott: a Gázai övezetet uraló Hamasz iszlamista terrorszervezet akciói, valamint az izraeli kormány eszkalációs lépései és a ciszjordániai telepek építésének felgyorsítása miatt halványul az izraeli–palesztin konfliktus kétállami megoldásának reménye.

A munkáspárti brit kormányfő szerint azonban nem szabad megengedni, hogy ez a reménysugár kihunyjon, ezért vasárnaptól, a békébe és a kétállami megoldás elérésébe vetett remény felélesztése végett Nagy-Britannia hivatalosan elismeri a palesztin államiságot. A brit miniszterelnök szerint „teljeséggel tűrhetetlen” a Gázában kialakult éhínség és az övezetben végzett pusztítás.

Keir Starmer bejelentésével egy időben a kanadai és az ausztrál kormány is közölte, hogy elismeri a palesztin államot. Nagy-Britannia és Kanada a hét vezető ipari hatalom csoportjának (G7) első két olyan tagországa, amely a palesztin államiság hivatalos elismerése mellett döntött.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-22 08:00 Cikk megjelenítése: 142 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
2025-09-22: Világfigyelő - :

Orbán Viktor: naggyá tesszük Magyarországot

Mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi, magyarok, nagyok legyünk és gazdagok. Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Budapesten, a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján.
2025-09-22: Közélet - :

Áros Károly emléke előtt tisztelegtek a Sportnapokon (A sport örök krónikása)

A tizenhetedik sepsiszentgyörgyi Sportnapok egyik magasztos pillanatára tegnap a Tein Teaházban került sor, ahol az esemény szervezői emlékkiállítással idézték fel a tragikus hirtelenséggel elhunyt Áros Károly újságíró munkásságát és személyiségét. Lapunk egykori munkatársa tíz esztendeje, a 2015-ös Szent György Napok forgatagában szenvedett súlyos balesetet. Szombaton lett volna 85 éves.
