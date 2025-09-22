A tizenhetedik sepsiszentgyörgyi Sportnapok egyik magasztos pillanatára tegnap a Tein Teaházban került sor, ahol az esemény szervezői emlékkiállítással idézték fel a tragikus hirtelenséggel elhunyt Áros Károly újságíró munkásságát és személyiségét. Lapunk egykori munkatársa tíz esztendeje, a 2015-ös Szent György Napok forgatagában szenvedett súlyos balesetet. Szombaton lett volna 85 éves.

Az idei Sportnapok nemcsak a mozgásról, a kikapcsolódásról és a szórakozásról szóltak, a szervezők egy meghitt megemlékezésnek is helyet adtak vasárnap, amelyen a Háromszék napilap egykori munkatársa, a 2015-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt Áros Károly újságíró előtt tisztelegtek. A kiállítással egybekötött eseményen a jelenlévők közös múltidézése elevenítette fel az egyetemes magyar sportújságírás kiemelkedő alakját, aki számára mindig az volt a legfontosabb, hogy hitelesen adjon át valamit abból, amit látott, megélt és tudott.

„Áros Károlyt 1998-ban ismertem meg, amikor felkértek, hogy beszéljek a Montevideótól Párizsig – 15 futball-világbajnokság története című, akkor frissen megjelent könyvének bemutatóján. 2005-ben interjút is készítettem vele, nem sokkal azután, hogy a Magyar Olimpiai Akadémia emlékéremmel és oklevéllel tüntette ki az olimpiai eszme terjesztéséért és népszerűsítéséért. Egy évvel később kerültem a Háromszékhez, 2006 és 2015 között pedig nap mint nap ugyanabban az irodában dolgoztunk együtt. Minden egyes munkanap ugyanazzal a jelenettel kezdődött: Karcsi bácsi bejött a szobába, leült a helyére, kortyolt egyet a forró kávéjából, majd hátulról kezdte olvasni a Háromszéket, és megnézte az elhalálozási rovatot. Majd mosolyogva mondta: Ma sem vagyok benne, és nevetve fordította meg az újságot, hogy aztán nagy érdeklődéssel végigolvassa a friss híreket. Nemcsak kolléga volt, hanem barát is, akivel az ember meg tudta osztani a gondolatait vagy akár a bajait” – idézte fel a rég múlt pillanatokat Tibodi Ferenc újságíró.

Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgyi Sportnapok - Zilele Sportive

„A kezdetektől úgy építettük fel a Sportnapokat, hogy az eseményen kortól és nemtől függetlenül mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb tevékenységet. Emellett megszólítunk és díjazunk olyan sportolókat, akiknek a mozgás az egész életüket végigkísérte, de úgy gondolom, hogy meg kell emlékeznünk azokról is, akik már nincsenek közöttünk. Halálának 10. évfordulóján emlékezünk meg Áros Károlyról, a Háromszék sportkrónikásáról, aki ott volt a Sportnapok indulásánál, támogatott minket, és tudósított a rendezvényünkről. Karcsi bácsi hosszú évtizedeken keresztül dokumentálta az egyetemes magyar, az erdélyi, a háromszéki és sepsiszentgyörgyi sport minden mozzanatát, és ha sporttörténetről beszélünk, ő volt az az ember, akihez lehetett fordulni” – mondta Nemes Áron, a Sportnapok frontembere.

A kis emlékkiállítás, melyen Áros Károly személyes tárgyait, díjait, plakettjeit, könyveit, kitűzőit és sportrelikviáit lehetett megcsodálni, nemcsak azt mutatja meg, hogy mit alkotott, hanem azt is, hogy mit jelentett az újságolvasóknak emberként. Őszinte volt, figyelmes, olykor dühös, de jelenléte sokak számára jelentett kapaszkodót. Karcsi bácsi, köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a szavaidat, a tudásodat, a barátságodat. Emlékedet a lelkünkben őrizzük. (tif)