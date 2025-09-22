Nagy sikerű Burrogtató Csernátonban

Szeptember 20-án, szombaton ismét felzúgtak a motorok Csernátonban: tizenharmadik alkalommal rendezték meg a már hagyományos Csernátoni BuRRogtatót, amelynek idén is a Haszmann Pál Múzeum adott otthont. A különleges hangulatú esemény a falusi élet és a gépek szerelmeseit egyaránt várta, a szervezők pedig színes kulturális, családi és szakmai programokkal készültek.

A múzeum minden sarkában régi és újabb gyártású gépeket lehetett megcsodálni: a brassói – illetve 1950 és 1960 között sztálinvárosinak is nevezett – üzemből kigördült erőgépeket, magyar gyárakban készült masinákat, francia, keletnémet, brit és amerikai pöfögő és rotyogó csodákat. Erre az alkalomra a múzeum tulajdonát képező ősrégi gépek egy részét is beüzemelték, emellett pedig működés közben lehetett megtekinteni a stabil motorokat, valamint egy cséplőgépet és az azt működtető gőzgépet is.

A rendezvény a déli harangszóra indult: 12 órától gyülekeztek a résztvevők, majd felbőgtek a motorok, és 13 órakor elindult a veterán traktorok felvonulása Csernáton központjába. A traktorfelvonulást nemcsak a kertben, hanem az úton is nagy érdeklődés övezte: emberek százai voltak kíváncsiak a régi, de méretes vasszívet dobogtató gépek parádéjára, amit szokás szerint a veterán, ez alkalomra életre keltett traktorok vezettek, legelöl egy R 20-22-s, illetve egy R 30-35-ös típusú HSCS izzófejes traktor vonult. Ezek azt követően gyúltak be, hogy a motor elején a népiesen „töknek” becézett öntvényt gázlámpával annyira felhevítették, hogy az üzemanyagot már be tudta robbantani. A sorból nem hiányzott a múzeum tulajdonát képező McCormick típusú, vaskeréken gördülő gépcsoda sem. A múzeum vezetője, D. Haszmann Orsolya ezúttal egy búzavirágkék Super Dextra traktort vezetve tette meg a tiszteletkört.

A felvonuláson egyébként nemcsak traktorok, hanem házi barkácsolású járművek, tehergépkocsik, régi autók – így egy jó állapotban lévő ARO is – és motorbiciklik is részt vettek, nagy tapsot aratott az a gyerek, aki játékautóval zárta le a sort. Sok jármű után pótkocsit kötöttek, ezek zsúfolásig megteltek, zömében gyerekek élvezhették a rövid utazást a nagyközségben.

A menet a településen megtett tiszteletkört követően visszatért a múzeum udvarára, ahol a közönség közelről is megnézhette a több évtizedes vagy száznál is több éves gépcsodákat. A gépek a múzeum főépülete előtt vonultak el, vezetőiket Nagy Endre, az esemény műsorvezetője köszöntötte, volt, akiket már ismerősként, hiszen visszatérő résztvevői a rendezvénynek, másokat meg első alkalommal. Nagy Endre minden felvonuló gépről elmondott némi apró érdekességet, az U 650-es traktorokat úgy mutatta be – nagy derültséget keltve –, hogy az ország felét ezzel építették, a másik felét meg ezzel lopták el.

A délután további részében a színpad kapta a főszerepet: a felvonulást követően a Felső-Háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar muzsikája töltötte be a teret, majd megtartották a hagyományos cséplésbemutatót és a múzeum stabil motorjainak beindítása nyújtott múltidéző élményt. Később a sepsiszentgyörgyi Százlábú Néptáncegyüttes lépett színpadra, akiket a kézdivásárhelyi Finom zenekar kísért. Nem maradt el a helyi Csernátoni Pacsirták fellépése, majd délután a veterán autók felvonulása következett. A járműcsodák bemutatója után került sor a traktorok díjazására, majd szakmai beszélgetések és előadások zárták a programot.

Mindeközben egész nap zajlottak a kísérőprogramok is: a látogatók frissen sült kenyeret kóstolhattak, kézművesvásárban nézelődhettek, és részt vehettek a Békéscsabai Díszítőművész Szakkör kézműves-foglalkozásain. Megtekinthető volt az apácai Oláh Zsolt makettkiállítása is, a gyerekeket pedig népi játékok, valamint elektromos kisautózás várta a Motokids szervezésében. Az ÉlményLabor emlékfotó-készítéssel örökítette meg a pillanatokat, míg az Agro Electro és a Metalubs bemutatói a szakmai kérdések iránt érdeklődőknek kínáltak érdekességeket.

Ahogyan minden alkalommal, a Csernátoni BuRRogtató idén sem csupán a mezőgazdasági gépek ünnepe volt, hanem egy igazi közösségi esemény, ahol múlt és jelen, hagyomány és technika találkozik. A rendezvény zajos, vidám és élményekben gazdag szombatot kínált minden korosztálynak.