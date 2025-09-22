Tanévnyitó a kézdivásárhelyi Tanulók Klubjánál

Pedagógusok, szülők, nagyszülők, óvodások és kisiskolások jelenlétében nyitotta meg ötvenharmadik tanévét a kézdivásárhelyi Tanulók Klubja pénteken az intézmény udvarán. Az évnyitón felléptek a klub mazsorettcsoportjai és a Gyergyai Barna karnagy által vezényelt fúvószenekar, Pánczél Panna pedig két énekszámot adott elő.

Kis Katalin intézményvezető a tanévnyitón elmondta: idén hat kör működik a klubban. A fúvószenekart és az ütőhangszereket Gyergyai Barna és Balázs Áron, a repülő- és hajómodellező kört Jancsó László, a mazsoretteket és a ritmikus tornát az intézményvezető (ide azok iratkozhatnak fel, akik segítség nélkül, egyedül fel tudnak öltözni), az alpesi sít és a nindzsát (7–8 éveseknek) Sikó Tímea, a fantáziakört (7–11 éveseknek) pedig Sikó Tímea és Kis Ilka oktatja. Utóbbi körre azokat várják, akik szeretnek varrni, szabni, ragasztani, rajzolni.

A fúvósszakköre 10–14 év közötti gyerekek jelentkezését várják, ahol furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, tenorkürt, harsona és tuba hangszereken lehet tanulni. A hangszer biztosított, előzetes zenei tudás nem szükséges, heti két alkalommal tartanak órákat, az oktatás ingyenes. A fő cél az, hogy utánpótlást biztosítsanak a céhes város fúvószeneka­rának.

Mindazok, akik érdeklődnek valamely tevékenység iránt, munkanapokon 15 és 19 óra között iratkozhatnak be személyesen vagy online a köri tevékenységekre. A modellezőknél az alsó korhatár a harmadik, az ütőhangszereknél a második osztály – sorolta Kis Katalin, aki köszönetet mondott a szülőknek a mindenkori támogatásukért és megnyitottnak nyilvánította a 2025/26-os tanévet.